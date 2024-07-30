Η Bella Hadid, όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσε τη δική της απάντηση για τις αντιδράσεις που ακολούθησαν σχετικά με τη διαφημιστική καμπάνια για ρετρό παπούτσια που αναφέρονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972.

.@Adidas recently launched a new campaign for their shoes to highlight the 1972 Munich Olympics.



Eleven Israelis were murdered by Palestinian terrorists during the Munich Olympics.



Guess who the face of their campaign is? Bella Hadid, a half-Palestinian model who has a history… pic.twitter.com/IgdGq2OLmd July 18, 2024

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα Instagram Stories της στις 29 Ιουλίου, το διάσημο μοντέλο έγραψε, μεταξύ άλλων: «Ποτέ δεν θα συμμετείχα -εν γνώσει μου- σε οποιαδήποτε τέχνη ή έργο που συνδέεται με μια φρικτή τραγωδία οποιουδήποτε είδους. Πριν από την κυκλοφορία της καμπάνιας, δεν γνώριζα την ιστορική σύνδεση με τα αποτρόπαια γεγονότα του 1972. Είμαι σοκαρισμένη, είμαι αναστατωμένη και απογοητευμένη από την έλλειψη ευαισθησίας που υπήρξε σε αυτή την καμπάνια. Αν είχα ενημερωθεί, από τα βάθη της καρδιάς μου, δεν θα συμμετείχα ποτέ».

Και η Bella Hadid συνέχισε: «Η ομάδα μου θα έπρεπε να γνωρίζει, η Adidas θα έπρεπε να γνωρίζει και εγώ θα έπρεπε να έχω κάνει περισσότερη έρευνα, ώστε να γνωρίζω και εγώ και να μιλήσω. Όπως πάντα έκανα και πάντα θα κάνω, να μιλάω για αυτό που πιστεύω ότι είναι λάθος. Ενώ οι προθέσεις όλων ήταν να δημιουργήσουν κάτι θετικό και να φέρουν τους ανθρώπους κοντά μέσω της τέχνης, η συλλογική έλλειψη κατανόησης από όλα τα μέρη υπονόμευσε τη διαδικασία. Δεν πιστεύω στο μίσος σε καμία μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού».

Η 27χρονη Χαντίντ σημείωσε ότι «πόνεσε η καρδιά της» που τόσοι πολλοί άνθρωποι έκαναν σύνδεση μεταξύ αυτής της εκστρατείας και της τρέχουσας «απελευθέρωσης του παλαιστινιακού λαού», επειδή οι καταστάσεις είναι εντελώς διαφορετικές. «Η Παλαιστίνη δεν είναι συνώνυμο της τρομοκρατίας», έγραψε και υπογράμμισε: «Αυτή η εκστρατεία ανέδειξε ακούσια ένα γεγονός που δεν αντιπροσωπεύει αυτό που είμαστε».

Η Χαντίντ ολοκλήρωσε την ανάρτησή της γράφοντας: «Θα στέκομαι για πάντα στο πλευρό της Παλαιστίνης, ενώ θα συνεχίσω να υποστηρίζω έναν κόσμο χωρίς αντισημιτισμό. Ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στην απελευθέρωση του παλαιστινιακού λαού. Θα υποστηρίζω πάντα την ειρήνη έναντι της βίας.Το μίσος δεν έχει θέση εδώ και θα υπερασπίζομαι για πάντα όχι μόνο τον λαό μου, αλλά κάθε άνθρωπο παγκοσμίως».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.