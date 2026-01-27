Στην Κίνα ο Στάρμερ για εμπορικές συμφωνίες εν μέσω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, αναχωρεί το βράδυ της Τρίτης για την Κίνα επιδιώκοντας τη σύναψη νέων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε μία περίοδο όπου οι διατλαντικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από αυξανόμενη αστάθεια.

Στόχος των Βρετανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της τριήμερης αποστολής σε Πεκίνο και Σαγκάη είναι η επίτευξη συμφωνιών που θα τονώσουν την οικονομία της χώρας και θα βοηθήσουν στην πολιτική ανάκαμψη του Εργατικού Κόμματος.

Τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι ο πρώτος Βρετανός πρωθυπουργός που επισκέπτεται την Κίνα από το 2018, συνοδεύουν η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, ο υπουργός Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου, Πίτερ Κάιλ, καθώς και διευθύνοντες σύμβουλοι κορυφαίων χρηματοπιστωτικών εταιρειών.

Αντιθέτως, η υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δεν συμμετέχει στην αποστολή γεγονός που υποδηλώνει ότι τα πολιτικά ζητήματα τίθενται σε δεύτερη μοίρα έναντι των οικονομικών επενδύσεων.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο πρωθυπουργός είπε ότι «συχνά με καλούν απλώς να επιλέξω μεταξύ χωρών. Δεν το κάνω αυτό».

Παρόλα αυτά, υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, με την Telegraph να δημοσιεύει ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Κίνα υπέκλεπτε τα κινητά τηλέφωνα ανώτερων αξιωματούχων της Ντάουνινγκ Στριτ επί σειρά ετών.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι χάκερ είχαν βάλει στο στόχαστρο τα τηλέφωνα ορισμένων εκ των στενότερων συνεργατών των πρώην συντηρητικών πρωθυπουργών Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ.

Αλλά και ο νυν πρωθυπουργός δέχθηκε πρόσφατα επικρίσεις όταν η κυβέρνησή του ενέκρινε την κατασκευή μιας κινεζικής πρεσβείας-μαμούθ στο κεντρικό Λονδίνο. Πολλοί, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης Τραμπ, υποστηρίζουν ότι η πρεσβεία θα διευκολύνει την κινεζική κατασκοπεία ενώ υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι η έγκριση της πρεσβείας αποτελούσε εν μέρει προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της επίσκεψης του Στάρμερ στην Κίνα.

