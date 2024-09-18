Η Λόρεν Σάντσεζ με αφορμή το παιδικό βιβλίο που κυκλοφόρησε με τίτλο «The Fly Who Flew», επισκέφθηκε τη γενέτειρά της, την πόλη Αλμπουκέρκη, στο Νέο Μεξικό.

Η βραβευμένη με Emmy πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων -αρραβωνιαστικιά του Jeff Bezos- μοιράστηκε μία σειρά από στιγμιότυπα στο Instagram από την επίσκεψή της ή οποία ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Ένα από τα αυτά δείχνει να είναι έξω από το σπίτι που μεγάλωσε στο Νέο Μεξικό μαζί με τον πατέρα της και να χαμογελούν στο φακό.

«Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να επιστρέφεις σπίτι. Ταξίδεψα στο παρελθόν. Πέρασα από το πατρικό σπίτι με τον μπαμπά. Έφαγα καταπληκτικό φαγητό. Ευχαριστώ όλη την οικογένεια και τους φίλους μου που ήρθαν να στηρίξουν το «The Fly Who Flew». Ακόμα και ένας από τους παλιούς μου καθηγητές ήρθε και έφερε μια σχολική επετηρίδα», έγραψε στη λεζάντα η δημοσιογράφος και μοιράστηκε ένα από τα σχολικά της πορτρέτα το οποίο αποκαλύπτει το μικρό της όνομα που είναι «Wendy».

Ηρωίδα του βιβλίου της είναι μία μύγα ονόματι Flynn, η οποία αν και δεν είναι καλή στα μαθήματα του σχολείου είναι περίεργη για τη ζωή. Μία από τις περιπέτειες της, όταν παγιδεύεται σε ένα πύραυλο και ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι στο διάστημα.

«Ήμουν σε μία πτήση με τα παιδιά μου και μια μύγα μπήκε με κάποιο τρόπο στο πιλοτήριο», δήλωσε η Σάντσεζ στο People αποκαλύπτοντας την έμπνευσή της για το βιβλίο. «Τα παιδιά μου είπαν: «Ωχ όχι, αυτή η καημένη η μύγα έχει χωριστεί από την οικογένειά της!». Κι εγώ τότε τους απάντησα: ''Δεν ξέρω, θα δει τον κόσμο από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία''». Το βιβλίο ήδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «The Collective Book Studio».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

