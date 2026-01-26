Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων ΒΙΟΛΑΝΤΑ στην εθνική οδό Τρικάλων - Καρδίτσας, ενώ ήταν σε λειτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς 12 άτομα βρίσκονταν στον χώρο του εργοστασίου, με τις Αρχές να αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους εργαζόμενους.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια. Η φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και επιχειρούν συνολικά 40 #πυροσβέστες με 13 #οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Σύμφωνα με το trikalaola.gr που βρίσκεται στο σημείο, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα μετά από εκκωφαντική έκρηξη στις εγκαταστάσεις.

Με την έκρηξη έπεσε μέρος της σκεπής και ξέσπασε φωτιά στο κτίριο.

Συνολικά 12 άτομα εργάζονταν στον χώρο του εργοστασίου, από τα οποία 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων, άλλα τέσσερα άτομα πετάχτηκαν έξω, ενώ αγνοούνται πέντε άτομα, γυναίκες.

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας απαρηγόρητοι, μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο αλλά πολύ δύσκολο.

Στο σημείο και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα.

