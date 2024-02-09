Ως κόρη της Monica Belluci και του Vincent Cassel, θα έμοιαζε σχεδόν απίθανο για τη Deva Cassel να μην ακολουθούσε τα χνάρια των γονιών της. Για αυτόν το λόγο άλλωστε, δεν εξεπλάγη πραγματικά κανείς όταν η Deva αποφάσισε να ξεκινήσει την καριέρα της στο μόντελινγκ. Παρόλο που είναι σχετικά νέα στον χώρο, έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα και είναι σαφές ότι έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της.

Το πανέμορφο μοντέλο βρέθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο και πόζαρε στον φακό του Βραζιλιάνου φωτογράφου Ραφαέλ Μούρα.

Η ίδια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις ασπρόμαυρες λήψεις από την αμμώδη παραλία της βραζιλιάνικης πόλης και εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά τους θαυμαστές της. Η Bellucci καλωσόρισε τη Deva στις 12 Σεπτεμβρίου 2004, λίγες εβδομάδες πριν από τα 40ά γενέθλιά της. Η Deva γεννήθηκε στη Ρώμη και το όνομά της σημαίνει «ουράνια ομορφιά» στην ινδουιστική θρησκεία.

Μεγαλώνοντας ανάμεσα σε κάμερες και εμπνευσμένη από την καριέρα της μητέρας της, η Deva από νεαρή ηλικία είχε κλίση στις δημιουργικές τέχνες. Σε παλαιότερη συνέντευξή της δήλωσε πως πάντα ήξερε ότι θα ακολουθούσε καριέρα στις τέχνες και ξεκίνησε με το μόντελινγκ επειδή ο «κόσμος των εικόνων» την ιντρίγκαρε.

Όπως έγραψε η ίδια στη λεζάντα των φωτογραφιών, η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε από την «αγάπη» της, δηλαδή τον σύντροφό της, τον Ιταλό ηθοποιό Σάουλ Νάνι.

Εκτός από μοντέλο, η Deva έχει αρχίσει να ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της στην υποκριτική. Έκανε το ξεκίνημά της σε μια ιταλική ταινία που κυκλοφόρησε το 2023, το Όμορφο Καλοκαίρι, και θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά του Netflix «The Leopard».

Ενώ αρχικά δεν ήθελε να στραφεί στην υποκριτική, η Deva δήλωσε ότι με την πάροδο του χρόνου άρχισε να ενδιαφέρεται περισσότερο για τον τομέα και άρχισε να ακολουθεί τα ενδιαφέροντά της. Δε σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα την καριέρα της ως μοντέλο, αντίθετα θέλει να συνεχίσει να είναι τόσο μοντέλο όσο και ηθοποιός, χωρίς κανένα από τα δύο να περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Deva δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή της ότι ονειρεύεται να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέχρι την ηλικία των 30 ετών.

Πηγή: skai.gr

