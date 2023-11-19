Όταν οι γονείς σου είναι ο Τόνι Κέρτις και η Τζάνετ Λι και θέλεις να μπεις στον χώρο του θεάματος, οι προοπτικές δεν είναι καθόλου ευοίωνες, γιατί πάντα θα υπάρχει η σύγκριση και η υπόνοια της εύνοιας. Για την Τζέιμι Λι Κέρτις, όμως, η διαδρομή της στην ηθοποιία κύλησε ιδιαιτέρως καλά, καθώς, πήρε το δικό της δρόμο, παρά τις δύσκολες φάσεις που πέρασε μέχρι να ωριμάσει. Και μάλιστα έναν δύσκολο δρόμο, ξεκινώντας ως πρωταγωνίστρια ταινιών τρόμου, ενός είδους δημοφιλούς, αλλά και επικίνδυνου για την τυποποίηση ενός ηθοποιού και τον εγκλωβισμό του ανάμεσα σε κραυγές, ποτάμια αίματος και ανατριχίλων.

Αν και η πρώτη της αναγνώριση στον κινηματογράφο έγινε ανακηρύσσοντάς την ως «Scream Queen» έπειτα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην κλασική, σήμερα, ταινία τρόμου «Η Νύχτα με τις Μάσκες» του τρομερού παιδιού Τζον Κάρπεντερ, η Κέρτις ουσιαστικά θα είναι η διάδοχος του τίτλου από την ίδια τη μητέρα της! Και αυτό διότι η Τζάνετ Λι, είναι η εμβληματική πρωταγωνίστρια του κλασικού και αριστουργηματικού «Ψυχώ» του Χίτσκοκ, με τη σκηνή της σφαγής της στο λουτρό από τον Άντονι Πέρκινς-Νόρμαν Μπέιτς, μία από τις τρομαχτικότερες και εμπνευσμένες σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου, που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας.

Βεβαίως, σε ηλικία μόλις 18 χρόνων είχε προηγηθεί ένα πέρασμά της σε ένα επεισόδιο της σειράς «Quincy M.E.», με το οποίο της έριξαν τη ρετσινιά της ηθοποιού - κόρης δυο διάσημων ηθοποιών, κάτι που κατάφερε να αποτινάξει από πάνω της δουλεύοντας πολύ, αν και σε αυτό τη βοήθησε καθοριστικά και ο Τόνι Κέρτις, που έφτασε μέχρι και να την αποκηρύξει, ακόμη και στη διαθήκη του. Παρά ταύτα, η Τζέιμι θα πάρει από τον πατέρα της κυρίως το κωμικό ταλέντο, που ανέδειξε στην καλλιτεχνική της ακμή, όχι όμως και την απαράμιλλη ομορφιά του.

Από την Τζάνετ Λι θα πάρει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ταιριαστά για τον κινηματογραφικό τρόμο.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις, που συμπληρώνει τα 65 χρόνια της (γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1958) παραμένει ενεργή, ενώ φέτος ήταν μία χρονιά σημαδιακή για την καριέρα της, καθώς κέρδισε, μετά από πάμπολλες διακρίσεις και βραβεύσεις και το Όσκαρ, για τον ρόλο της στην αμφιλεγόμενη, αν μη τι άλλο, ταινία «Τα Πάντα Όλα», καθώς η ερμηνεία της ήταν μάλλον ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η σουρεαλιστική σάτιρα φαντασίας των Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ.

Η εγκατάλειψη του πατέρα

Με γονείς δυο καταξιωμένους σταρ, θα έρθει στη ζωή στην ηλιόλουστη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας. Η μητέρα της, ήταν δανέζικης, γερμανικής, σκοτσέζικης και ιρλανδικής καταγωγής, ενώ ο πατέρας της ήταν γιος μεταναστών από την Ουγγαρία. Έχει μία μεγαλύτερη αδελφή, την ηθοποιό Κέλι Κέρτις και άλλα τέσσερα ετεροθαλή αδέλφια από τους μετέπειτα γάμους του πατέρα της, που δεν ήταν και λίγοι. Οι γονείς της χώρισαν το 1962, όταν η μικρή Τζέιμι ήταν τεσσάρων χρόνων, αν και ο Τόνι Κέρτις δεν ήταν ποτέ κοντά στην οικογένειά του, «δεν τον ενδιέφερε να γίνει πατέρας», όπως είχε πει η ίδια. Μετά το θάνατο του πατέρα της, έμαθε, μαζί με τα αδέλφια της, ότι όλα είχαν κοπεί από τη διαθήκη του, ενώ η μητέρα της παντρεύτηκε στη συνέχεια τον χρηματιστή Ρόμπερτ Μπραντ, ο οποίος την βοήθησε να μεγαλώσει. Δίχως κανένα οικονομικό πρόβλημα, η Τζέιμι θα μπει στο Χάρβαρντ, θα περάσει από το πανεπιστήμιο Στόκτον της Καλιφόρνιας, όπου θα εγκαταλείψει τη νομική μέσα σε ένα εξάμηνο για να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού.

Η Νύχτα με τις Μάσκες

Έπειτα από αρκετές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές, θα έχει την τύχη να επιλεγεί από τον μετρ του τρόμου Τζον Κάρπεντερ για το καλτ φιλμ «Η Νύχτα με τις Μάσκες», που το 1978, όταν πρωτοπροβλήθηκε, σκόρπισε τον τρόμο και ανατριχίλες σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια τεράστια επιτυχία, που θα έχει και τη συνέχειά της, αλλά αυτή τη φορά χωρίς την ίδια αποτελεσματικότητα και αξία, καθώς τη σκηνοθέτησε ο ξεχασμένος σήμερα Ρικ Ρόζενταλ. Ωστόσο, η πρωτοφανής επιτυχία της πρώτης ταινίας και η ύπαρξη του Κάρπεντερ στην παραγωγή θα φέρει ακόμη μία εισπρακτική επιτυχία, αλλά και περαιτέρω αναγνώριση για την Κέρτις.

Ομίχλη

Το 1980 ο Κάρπεντερ θα γυρίσει το θαυμάσιο ψυχολογικό θρίλερ «Η Ομίχλη» και πάλι εμπιστευόμενος για πρωταγωνίστριά του την Κέρτις, ακόμη μία ταινία με τεράστια απήχηση, ειδικά στο νεανικό κοινό. Με αυτές τις ταινίες, ήδη η Κέρτις έχει κατακτήσει τον τίτλο της «βασίλισσας του τρόμου», κάτι που της άρεσε, αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι θα έπρεπε να αλλάξει ρότα και να ξεφύγει από την τυποποίηση.

Στην πολυθρόνα της κωμωδίας

Η τύχη θα είναι και πάλι δίπλα της κι έτσι το 1983 θα βρει στον δρόμο της τον ταλαντούχο Τζον Λάντις, ο οποίος μετά τους ξεκαρδιστικούς «Ατσίδες με τα Μπλε» θα γυρίσει την εξαιρετική κωμική σάτιρα «Πολυθρόνα για Δύο», με πρωταγωνιστές τους Νταν Ακρόιντ και Έντι Μέρφι και τοποθετώντας ανάμεσά τους την Κέρτις, στο ρόλο μίας καλόκαρδης πόρνης. Ένα πρωταγωνιστικό τρίο που έκανε πάταγο, αλλά και μια θαυμάσια ευκαιρία για την Κέρτις, προκειμένου να αποδείξει το κωμικό της ταλέντο, αλλά και το ακαταμάχητο σεξ απίλ που διέθετε.

Στο πνεύμα των Μόντι Πάιθον

Το 1988, θα έρθει η μεγάλη στιγμή στην καριέρα της, καθώς θα πρωταγωνιστήσει στην ανατρεπτική κωμωδία «Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα», ένα πνευματώδες φιλμ, με περίσσιο βρετανικό χιούμορ, την οξύτητα των Μόντι Πάιθον και θαυμαστές ερμηνείες, σε σκηνοθεσία Τσαρλς Κράιτον. Για μια ακόμη φορά η Κέρτις θα αποδείξει την κωμική της φλέβα, αλλά και τον ερωτισμό της και θα αναμετρηθεί στα ίσα με τεράστιους κωμικούς όπως οι συμπρωταγωνιστές της Τζον Κλιζ, Κέβιν Κλάιν και Μάικλ Πάλιν.

Η επιστροφή στον τρόμο

Τα τελευταία χρόνια, παρά τα χρονάκια της, που πλέον δεν κρύβει και είναι περήφανη για αυτά, η Τζέιμι Λι Κέρτις επέστρεψε ως «βασίλισσα του τρόμου» στην αναγέννηση των ταινιών «Halloween», το σίκουελ της αρχικής ταινίας του Κάρπεντερ.

Τα ναρκωτικά και ο βαρώνος

Στην προσωπική της ζωή, η Τζέιμι Λι Κέρτις, δεν πέρασε και λίγα. Δεν ήταν μόνο η απόρριψη του πατέρα της, αλλά και η εξάρτησή της από ναρκωτικά για πολλά χρόνια. Καθόλου περίεργο για ένα παιδί δυο διάσημων σταρ του Χόλιγουντ. Ωστόσο, αυτή η άσχημη παρένθεση στη ζωή της θα κλείσει οριστικά το 1999. Το 1984, θα παντρευτεί – κεραυνοβόλος έρως - τον Βρετανοαμερικανό σκηνοθέτη Κρίστοφερ Γκεστ, που τη βοήθησε σημαντικά να ξεφύγει από τις καταχρήσεις. Ο σύζυγός της, με τον οποίο υιοθέτησαν δυο παιδιά, κατέχει τον τίτλο του βαρώνου, κάτι που η Κέρτις σχεδόν απεχθάνεται.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις, απ’ ότι φαίνεται, τα τελευταία χρόνια, δεν διστάζει να κάνει μία επανεκκίνηση στην καριέρα της, παρά το προχωρημένο της ηλικίας της, ακόμη και αν χρειάζεται να τρέχει μπροστά από έναν μανιακό δολοφόνο. Και θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στο σενάριο, που αναμένεται να γίνει ταινία και να κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του έτους, ένα άγριο θρίλερ, που τιτλοφορείται «Mother Nature». Τελικώς, η κόρη της Τζένετ Λι μάλλον δύσκολα θα ξεφύγει από τον τίτλο της «βασίλισσας του τρόμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.