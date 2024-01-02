Halle Berry: Φοράει χρυσό σακάκι και δαντελένια εσώρουχα και σας εύχεται Καλή Χρονιά…

Η Halle Berry διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα και της αρέσει να τη «διαφημίζει» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή τη φορά η διάσημη ηθοποιός ευχήθηκε στους followers της στο Instagram «Καλή Πρωτοχρονιά!», φορώντας ένα χρυσό σακάκι και δαντελένια εσώρουχα.

Η Berry φορούσε, επίσης, μαύρα τακούνια και πόζαρε σέξι μέσα σε ένα ασανσέρ. «Γεια σου 2024», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, απευθυνόμενη στους 9 εκατ. followers της.



Η σταρ έγινε η πρώτη -και μέχρι στιγμής μοναδική- Αφροαμερικανίδα που κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου το 2002 για την ερμηνεία της στην ταινία «Monster's Ball», ενώ η ίδια έχει πει ότι αισθάνεται λυπημένη που η επιτυχία της δεν έχει επαναληφθεί από άλλες μαύρες ηθοποιούς.

Δήλωσε στο Variety: «Έχουν περάσει 21 χρόνια τώρα και καμία άλλη σαν εμένα δεν έχει περάσει αυτή την πόρτα. Αυτή είναι μια μεγάλη θλίψη γιατί ένιωσα ότι εκείνη η νύχτα σήμαινε κάτι». Παρόλα αυτά, η Halle αναγνώρισε ότι το Χόλιγουντ έχει «αλλάξει» τα τελευταία 21 χρόνια. Η ηθοποιός εξήγησε: «Τα βραβεία δεν είναι το παν. Δουλεύουμε στη βιομηχανία με έναν τρόπο που δεν είχαμε δουλέψει ποτέ, οπότε υπήρξε αλλαγή και αυτό είχε σημασία».

Η Halle ξεκίνησε τη δική της εταιρεία παραγωγής, την 606 Films, το 2014 και υποστήριξε ότι κι αυτή με τη σειρά βοήθησε στο να γίνουν κάποιες αλλαγές στη βιομηχανία του θεάματος.

