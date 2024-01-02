Ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους δύο παίκτριες της Λιόν

Δύο παίκτριες της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Λιόν, η Αυστραλή αμυντικός Έλι Κάρπεντερ και η Ολλανδή μέσος Ντανιέλ φαν ντε Ντονκ, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους την Πρωτοχρονιά.

Οι δύο γυναίκες δημοσίευσαν μια φωτογραφία στο Instagram τη Δευτέρα (1/1), που φαίνονται σε παραλία, με την 32χρονη Ολλανδή να φοράει ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλό της. «Ο σύντροφός μου για μια ζωή», αναφέρει.

Οι δύο διεθνείς συναντήθηκαν στην ομάδα γυναικών της Λιόν, πολλές φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωταθλήτρια Γαλλίας.

Η Κάρπεντερ, 23 ετών, έφτασε στη Λιόν το καλοκαίρι του 2020 από τους Πόρτλαντ Θορνς (Ηνωμένες Πολιτείες), ενώ η Φαν ντε Ντονκ αποκτήθηκε ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2021, αφού έπαιξε στην Άρσεναλ (Αγγλία).

Μαζί, έχουν κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Γαλλίας (2022, 2023), ένα Κύπελλο Γαλλίας (2023) και ένα Champions League (2022).

