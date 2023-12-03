Γιατί τρίζουν και κάνουν αυτό το «κλικ» οι αρθρώσεις σου τελικά;

Το ζούμε όλοι καθημερινά. Γόνατα που τρίζουν σε κάθε βήμα, αυχένας που “παραπονιέται” κάθε φορά που γυρνάς να δεις κάτι και καρποί που κάνουν κάτι ύποπτα “κρακ” όσο γράφεις στο πληκτρολόγιο.

Συχνά, οι θόρυβοι που κάνουν οι αρθρώσεις μπορεί να ακουστούν τόσο δυνατά που να σε ρωτήσουν οι διπλανοί σου αν είσαι εντάξει. Αλλά μην ανησυχείς, τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει κάτι ανησυχητικό.

Γιατί όμως οι αρθρώσεις κάνουν θόρυβο; ρωτήσαμε τη φυσίατρο Μαρία Τακβοριάν.

Πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι οι αρθρώσεις του κάνουν περισσότερο θόρυβο καθώς μεγαλώνουν. Και η αλήθεια είναι πως υπάρχει λόγος για αυτό.

Όσο μεγαλώνεις, τόσο περισσότερο θόρυβο μπορούν να κάνουν οι αρθρώσεις σου, επειδή μέρος του χόνδρου φθείρεται, ως μέρος της κανονικής διαδικασίας γήρανσης. Έτσι, αυτές οι επιφάνειες γίνονται λίγο πιο τραχιές και έτσι κάνουν περισσότερο θόρυβο καθώς τρίβονται η μία πάνω στην άλλη.

Οι θόρυβοι των αρθρώσεων μπορεί να έρχονται και να φεύγουν, ανάλογα με το πώς τοποθετείς το σώμα σου όταν κάθεσαι αλλά και όταν κινείσαι.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους οι αρθρώσεις σου κάνουν αυτά τα “κρακ”.

Για παράδειγμα, εάν βρίσκεσαι στο γυμναστήριο κάνοντας επαναλαμβανόμενες ασκήσεις, όπως άρση βαρών ή pushups, μπορεί να παρατηρήσεις έναν ήχο κάθε φορά που λυγίζεις το χέρι ή το πόδι σου. Αυτός ο ήχος συνήθως υποδηλώνει ότι ένας μυς είναι σφιγμένος και τρίβεται και προκαλεί τριβή γύρω από το οστό. Ο ήχος μπορεί επίσης να προέρχεται από τένοντες που τρίβονται πάνω από το οστό.

Σε αυτή την περίπτωση, δοκίμασε μερικές απαλές διατάσεις και ο ήχος θα μειωθεί ή θα εξαφανιστεί.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζεις πως η πιο “θορυβώδης” άρθρωση είναι ο ώμος γιατί εκεί υπάρχουν τόσα πολλά κινούμενα μέρη και τόσοι πολλοί τένοντες που κινούνται πάνω από τα οστά.

Ο ήχος προέρχεται κυρίως από τη συμπίεση των φυσαλίδων αζώτου που εμφανίζονται στις αρθρώσεις.

Αυτό το “κρακ” είναι ο ήχος του αερίου που απελευθερώνεται από την άρθρωση, μια ενέργεια που ονομάζεται σπηλαίωση. Κα όχι, δεν είναι λόγος ανησυχίας.

Και παρά τα όσα σου έλεγε η γιαγιά σου, δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένες έρευνες πως θα αναπτύξεις αρθρίτιδα όσα πιο πολλά κρακ κάνουν οι αρθρώσεις σου!

Όποια και αν είναι η αιτία, οι ήχοι αυτοί δεν χρειάζονται κάποια ειδική αγωγή. Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτών των θορύβων ούτε οδηγούν σε μελλοντικά προβλήματα.

Γιατί νιώθεις ευχαρίστηση τρίζοντας τα δάχτυλά σου;

Το τρίξιμο αυτό σε τεντώνει τις αρθρώσεις και διεγείρει τις νευρικές απολήξεις που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο. Για αυτό και σου προκαλεί μια ευχαρίστηση.

Πώς να αποφύγεις τους ήχους των αρθρώσεων;

Ένας τρόπος για να αποφύγεις το τρίξιμο των αρθρώσεων, και τους ήχους, είναι να κινείσαι, και κατ’ επέκταση να κινείς τις αρθρώσεις σου, όσο περισσότερο μπορείς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η κίνηση είναι καλή γιατί όσο περισσότερο κινείσαι, τόσο περισσότερο το σώμα σου “ζεσταίνεται”. Όταν κάθεσαι ή είσαι ξαπλωμένη, το υγρό στις αρθρώσεις δεν κινείται. Όσο πιο δραστήρια είσαι, τόσο περισσότερο λιπαίνονται οι αρθρώσεις σου.

Ευχαριστούμε θερμά την φυσίατρο, Μαρία Τακβοριάν από το Orthorehab Center για τις συμβουλές της.

