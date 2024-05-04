Γεγονότα



589: Συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της τοπικής Εκκλησίας, που καταδικάζει τον Αρειανισμό, αλλά εισαγάγει στο Σύμβολο της Πίστεως το filioque, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το Σχίσμα, ανάμεσα στον Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό.

1886: Οι αμερικανοί εργαζόμενοι, που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκτάωρου στην Πλατεία Χεϊμάρκετ του Σικάγου, συγκρούονται με την αστυνομία. Από ρίψη χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών.

1941:Ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Ράιχσταγκ, αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι απ’ όλους τους αντιπάλους, τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο Ελληνικός Στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία».

1949: Σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τορίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργκα κοντά στην ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς.

1970: Η εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει τέσσερις φοιτητές και τραυματίζει 11 στο πανεπιστήμιο του Κεντ, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Οι C.S.N.&Y. εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους «Ohio».

1991:Διεξάγεται ο 36ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, με τη σύνθεση «Fangad Av En Stormvind» (Αποκλεισμένη από μια θύελλα). Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσσου καταλαμβάνει τη 13η θέση.

Γεννήσεις



1655: Μπαρτολομέο Κριστοφόρι, ιταλός οργανοποιός, που θεωρείται ότι εφηύρε το πιάνο. (Θαν. 27/1/1731)

1929: Όντρεϊ Χέπμπορν, βρετανοβελγίδα ηθοποιός. (Θαν. 20/1/1993)

1932: Αντώνης Παπαδόπουλος, έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγγο. (Θαν. 9/10/1983)

Θάνατοι



1519: Λορέντσο ΙΙ Ντε Μέντιτσι, (Λαυρέντιος Β’ των Μεδίκων), κυβερνήτης της Φλωρεντίας από το 1513 έως το 1519. Ο Νικολό Μακιαβέλι του αφιέρωσε το βιβλίο του «Ο Ηγεμών». (Γεν. 12/9/1492)

1980: Γιόζιπ Μπροζ Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας. (Γεν. 7/5/1892)

2006: Αλέξης Δαμιανός, έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. (Γεν. 21/1/1921)

