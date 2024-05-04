Το... έλα να δεις έγινε το βράδυ της Παρασκευής στην εντός έδρας αναμέτρηση της Τρουά με αντίπαλο τη Βαλενσιέν για την 36η αγωνιστική της Ligue 2!

Η κάκιστη πορεία που πραγματοποιούν οι γηπεδούχοι στη φετινή σεζόν έχει δημιουργήσει τριγμούς στις τάξεις του συλλόγου, ο οποίος πολύ δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό, καθώς βρίσκεται στο -7 από τη σωτηρία. Το γεγονός ότι μέχρι το 90' η Τρουά ήταν στο 1-1 με την ουραγό και ήδη υποβιβασμένη Βαλενσιέν, φαινόταν ως ένα καταδικαστικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Ντέιβιντ Γκουιόν.

Κάπου εκεί λοιπόν, μερικοί φίλαθλοι των γηπεδούχων αντέδρασαν έντονα και άρχισαν να πετούν φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο, οδηγώντας το ματς σε προσωρινή διακοπή.

Ωστόσο, τα πράγματα πήραν πολύ γρήγορα άσχημη τροπή, όταν ορισμένοι παίκτες της Τρουά, εμφανώς, εκνευρισμένοι, άρχισαν να πετούν τις φωτοβολίδες πίσω στην εξέδρα από όπου ήρθαν, σε ένα «πολεμικό» και άκρως επικίνδυνο σκηνικό που θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρξουν τραυματίες...

Η ανταλλαγή βεγγαλικών διήρκησε 1-2 λεπτά, με τον διαιτητή να αναγκάζεται να διακόψει οριστικά το ματς. Πλέον, η Τρουά πολύ δύσκολα θα αποφύγει την τιμωρία, η οποία και θα βάλει την... τελική ταφόπλακα στα όνειρα παραμονής στην κατηγορία.

Δείτε το βίντεο:

😥 Fin de match catastrophique pour le football...#Ligue2BKT pic.twitter.com/MqJNCNPkmm — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 3, 2024

