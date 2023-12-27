Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Έχετε διάφορες υποχρεώσεις και ένα βαρύ πρόγραμμα, αλλά το μόνο που πραγματικά θέλετε είναι να χαλαρώσετε και να μείνετε σπίτι. Και μια μέρα χαλάρωσης δεν βλάπτει… Επενδύστε στον αυθορμητισμό σας και θα ξανανιώσετε. Υπάρχει η χαρά της ζωής, που θα πρέπει να ανακαλύψετε και πάλι…

Ταύρος

Κάποιοι προσπαθούν να σας βγάλουν από το παρελθόν που φαίνεται να έχετε κολλήσει για να ζήσετε το παρόν και το μέλλον. Καλό το παρελθόν, η ζωή όμως προχωράει γοργά. Διδαχτείτε από αυτό και προχωρήστε μπροστά. Ασχοληθείτε με το σπίτι και την οικογένεια. Μην εμπιστεύεστε τρίτους. Τα μυστικά σας θα διαρρεύσουν και θα εκπλαγείτε.

Δίδυμοι

Επαφές και ταξίδια με ανθρώπους από το εξωτερικό θα σας χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες, ενώ οι επαγγελματικές σας συμφωνίες θα είναι συμφέρουσες! Πολλές εκκρεμότητες θα ξεκαθαρίσουν και σας βοηθούν να επιλύσετε οικογενειακά και συναισθηματικά θέματα από το παρελθόν.

Καρκίνος

Σήμερα θα καταφέρετε να κλείσετε ένα θέμα που σας απασχολεί αρκετό καιρό τώρα και να ανασάνετε βαθιά. Επιτέλους μπορείτε να επικεντρώσετε την προσοχή σας σε νέες δράσεις. Μη μπερδεύετε τα συναισθήματα φιλίας με την αγάπη και τη σχέση σας. Τα άστρα σας συμβουλεύουν να φανείτε τολμηροί και να διεκδικήσετε αυτά που επιθυμείτε

Λέων

Θα έχετε την τάση να αναλαμβάνετε ευθύνες ή επιπλέον εργασία, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες σας. Καλύτερα να απορρίψετε κάποια δουλειά και να είστε εμπρόθεσμοι, παραδίδοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα, παρά να αγχώνεστε και να παρουσιάσετε τελικά κάτι μέτριο ή ελλιπές. Θα χρειαστεί επίσης να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας και με την φυσική σας κατάσταση. Ίσως είναι καιρός να αλλάξετε διατροφικές συνήθειες και να εντάξετε την άσκηση στην ζωή σας για να προλάβετε τα δύσκολα…

Παρθένος

Ίσως έχετε κατασταλάξει για το τι χρειάζεστε στην προσωπική σας ζωή και είναι καιρός να το διεκδικήσετε. Εάν βρίσκεστε σε σχέση, επενδύστε στην ενδυνάμωση της, μια και μπορεί να μην υπάρξει εύκολα άλλο άτομο που να πληροί τις προδιαγραφές σας… Ο οργανισμός σας ωστόσο στέλνει περίεργα μηνύματα σήμερα που θα πρέπει να μην τα αψηφήσετε. Έχετε συσσωρευμένη κόπωση και άγχος και θα σας προκαλέσει κάποιας μορφής προβλήματα υγείας. Φροντίστε τα εγκαίρως για να μην πάρουν διαστάσεις.

Ζυγός

Όσο φορτωμένη και να είναι η μέρα σας, όσες δυσκολίες και αν έχετε να αντιμετωπίσετε, μην ξεχνάτε ποτέ να ευχαριστείτε για όσα καλά έχετε και να χαίρεστε την ζωή σας. Ο θυμός ωστόσο και η επικριτική σας διάθεση θα σας δημιουργήσει προβλήματα με τους γύρω σας. Ακόμη και το χιούμορ σας μπορεί να παρεξηγηθεί.

Σκορπιός

Είναι μια ήρεμη μέρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ιδανική για να απολαύσετε όμορφες στιγμές, μόνοι σας ή με παρέα. Χαίρεστε με το παραμικρό και η αισιοδοξία και η καλή σας διάθεση συμπαρασύρει και τους γύρω σας. Μην παραμελείτε ωστόσο τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις.

Τοξότης

Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις σκοτούρες και τα προβλήματα που σας περιτριγυρίζουν και δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να αναγεννηθεί σωματικά και πνευματικά. Νοιώθετε λίγο απογοητευμένοι και η ψυχολογική σας κατάσταση δεν είναι καλή. Εμπιστευτείτε τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας σε άτομο που εμπιστεύεστε και θα ξελαφρώσετε.

Αιγόκερως

Η ελλιπής προετοιμασία σε ένα επαγγελματικό θέμα μπορεί να σας στοιχίσει! Η στήριξη των συναδέλφων ή συνεργατών όμως θα είναι καθοριστικής σημασίας για την τελική έκβαση. Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο λάθους στον οικονομικό τομέα. Προσέχετε να μην παραπέσουν οι λογαριασμοί σας, μην κάνετε επενδύσεις, ξεχάστε τις πιστωτικές σας κάρτες και διπλοτσεκάρετε τα πάντα που έχουν σχέση με χρήματα.

Υδροχόος

Οι νεωτερισμοί στην δουλειά σας θα σας εκνευρίσουν σήμερα, γιατί θα σας βγάλουν από την συνηθισμένη ρουτίνα σας. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να γίνουν αναπροσαρμογές που θα προσφέρουν νέα δυναμική. Η διαίσθηση σας είναι ιδιαίτερα τονισμένη σήμερα και σας κατευθύνει να μείνετε μακριά από τα πολύβουα πλήθη. Μην αναζητάτε λογικές εξηγήσεις και ερμηνείες…

Ιχθείς

Αναμοχλεύεται το παρελθόν και έρχονται αναμνήσεις στην επιφάνεια από πρόσωπα και καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Ίσως να συναντήσετε έναν παλιό φίλο που θα σας θυμίσει μια ξεχασμένη εποχή της ζωής σας… Το φανταστικό και το πραγματικό δεν θα έχουν σαφή όρια για σας, φίλοι μου, και για αυτό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις δράσεις σας. Αφήστε σοβαρές αποφάσεις για άλλη μέρα.

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.