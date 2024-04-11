Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Αmazon, Τζεφ Μπέζος, και η αρραβωνιαστικιά του, Λόρεν Σάντσεζ, ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προς τιμήν του Ιάπωνα Πρωθυπουργού, Φούμιο Κισίντα, και της συζύγου του, Γιούκο, στον Λευκό Οίκο.

Όπως αναφέρει το People, το ζευγάρι επέστρεψε πρόσφατα από το ταξίδι του στην Ιαπωνία όπου η οικογένειά του εξερεύνησε ναούς, δοκίμασε την παραδοσιακή ζωγραφική και έκανε βόλτα ανάμεσα σε ανθισμένες κερασιές.

Για την περίσταση η Σάντσεζ φόρεσε μία εφαρμοστή κόκκινη δημιουργία με δαντελένιο κορσέ και σατέν φούστα, ενώ ο διάσημος επιχειρηματίας επέλεξε ένα μαύρο σμόκιν και παπιγιόν.

Σύμφωνα με το CBS News, το θέμα της εκδήλωσης ήταν «μία γιορτή της άνοιξης». Οι καλεσμένοι δείπνησαν με μενού που συνδύαζε Ανατολή και Δύση και περιλάμβανε τηγανίτες από φύλλα σίσο ως ορεκτικό και φιλέτο με βούτυρο πιπεριάς σισίτο, φασόλια από φάβα, μορέλες και cipollini για κυρίως πιάτο. Το επιδόρπιο περιελάμβανε κέικ με αλατισμένη καραμέλα φιστικιού, γκανάς matcha και παγωτό.

H πρώτη κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν επέλεξε μια βραδινή τουαλέτα κεντημένη στο χέρι δια χειρός Φερνάντο Γκαρσία και Λάουρα Κιμ του οίκου Oscar de la Renta, ενώ η Πρώτη Κυρία της Ιαπωνίας, Γιούκο Κισίντα φόρεσε ένα μοβ μάξι φόρεμα.

Ανάμεσα στους 230 λαμπερούς καλεσμένους ήταν ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και η πρώην υπουργός Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ, ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η σύντροφός του Τίφανι Τσεν και οι Ολυμπιονίκες Κρίστι Γιαμαγκούτσι και Aλεξ και Μάγια Σιμπουτάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

