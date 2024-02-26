Η Emma Stone μίλησε για μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες προκλήσεις των γυρισμάτων της ταινίας «Poor Things» του 2023. Η ηθοποιός συμμετείχε σε μια εκδήλωση στο Λος Άντζελες και αναφέρθηκε σε μια διατροφική δυσκολία που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου.

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν δύσκολο να υποδυθεί τον συγκεκριμένο χαρακτήρα στην ταινία, η 35χρονη ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: ««Η σεξουαλικότητα της Μπέλα ήταν ένα κομμάτι. Με τον τρόπο που το κάναμε, την απίστευτη συντονίστρια οικειότητας και την απομόνωση στα σετ όλα ήταν έγιναν πιο εύκολα. Επίσης, βοήθησε το γεγονός ότι ήταν χορογραφημένο. Οι σκηνές αυτές ήταν γρήγορες και ξέραμε ακριβώς τι θα κάναμε», επισήμανε.

Emma Stone Describes Eating '60 Portuguese Tarts' While Filming Poor Things: 'By the End You Really Want to Puke' https://t.co/x58NusYBlz — People (@people) February 25, 2024

Η μεγαλύτερη πρόκληση, σύμφωνα με την ίδια, ήταν η αποτύπωση των συναισθημάτων και των ιδιορρυθμιών της Baxter, συμπεριλαμβανομένων των διατροφικών συνηθειών του χαρακτήρα.

«Το να καταλάβουμε πώς να περπατάμε ή να τρώμε 60 πορτογαλικές τάρτες, που η πρώτη μπουκιά είναι νόστιμη, αλλά μέχρι το τέλος θέλεις πραγματικά να ξεράσεις», συνέχισε. «Ή το να βλέπει για πρώτη φορά τον θάνατο και τη φθορά, κάτι πολύ πιο δύσκολο από το γυμνό, που είναι το μόνο πράγμα για το οποίο φαίνεται ότι οι άνθρωποι θέλουν να με ρωτούν».

Η ηθοποιός είναι υποψήφια για Όσκαρ χάρη στην ερμηνεία της στο «Poor Things». Ήδη έχει κερδίσει BAFTA, Χρυσή Σφαίρα και Critics Choice Award για τον ρόλο της. Την Κυριακή, στην τελετή απονομής των βραβείων SAG, μπορεί να μην ήταν η νικήτρια, αλλά έγινε viral η αντίδρασή της μόλις άκουσε το όνομα της Λίλι Γκλάντστοουν.

Siempre del lado #EmmaStone de la vida por su reacción al premio a Lily Gladstone 🫶 #SAGAwards 😭pic.twitter.com/jutqY7nuu9 — Cinergia (@cinergiaonline) February 25, 2024

Κατά τη βράβευσή της στα BAFTA, η ηθοποιός μίλησε για τη μητέρα της. «Είναι ο καλύτερος άνθρωπος που ξέρω στον κόσμο και με εμπνέει κάθε μέρα. Με έκανε κατά κάποιο τρόπο να πιστέψω σε αυτή την τρελή ιδέα ότι μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο και είμαι πέρα για πέρα ευγνώμων. Χωρίς εκείνη, τίποτα από αυτά δεν θα υπήρχε, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας μου της ζωής, οπότε σε ευχαριστώ γι' αυτό μαμά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.