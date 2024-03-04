Με μία ανάρτηση στο Instagram, η σύζυγος του Μπρους Γουίλις (Bruce Willis), Έμα Χέμινγκ (Emma Heming) απάντησε σε πρόσφατο δημοσίευμα για την υγεία του διάσημου ηθοποιού, ο οποίος πάσχει από μετωποκροταφική άνοια και αφασία.

«Εκεί που σέρφαρα στο ίντερνετ είδα ένα δημοσίευμα που αφορούσε την οικογένειαά μου. Ο τίτλος ουσιαστικά έλεγε ότι δεν υπάρχει πια χαρά στον σύζυγό μου. Μπορώ απλά να σας πω ότι αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια» είπε η Χέμινγκ, με βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό.

«Θέλω η κοινωνία - και όποιος γράφει αυτούς τους ηλίθιους τίτλους- να σταματήσει να τρομάζει τον κόσμο. Να σταματήσει να τρομάζει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι μόλις λάβουν μια διάγνωση για κάποιο είδος νευρογνωστικής νόσου, αυτό ήταν όλο. 'Τελείωσε'...Όχι είναι εντελώς το αντίθετο».

Στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι ενώ υπάρχει «πολλή θλίψη και πόνος», «ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο όπου υπάρχει «αγάπη, επαφή, χαρά και ευτυχία».

«Αυτό είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε» πρόσθεσε. «Σταματήστε λοιπόν αυτούς τους ηλίθιους τίτλους. Σταματήστε να το κάνετε αυτό».

Επίσης η Χέμινγκ ενθάρρυνε τα μέσα ενημέρωσης να είναι πιο «προσεκτικά» σχετικά με όσα γράφουν και σχετίζονται με την άνοια γράφοντας στη λεζάντα: «Δύο πράγματα μπορούν να είναι αληθινά και να υπάρχουν ταυτόχρονα. Η θλίψη και η βαθιά αγάπη. Θλίψη και βαθιά σύνδεση. Το τραύμα και η ανθεκτικότητα. Έπρεπε να ξεφύγω από τον δρόμο μου για να φτάσω εδώ, αλλά μόλις έφτασα η ζωή μου άρχισε να αποκτά νόημα και να έχω μια πραγματική αίσθηση του σκοπού. Υπάρχει τόση ομορφιά και ψυχή σε αυτή την ιστορία» έγραψε.

«Αυτό που κατάλαβα είναι ότι εκπαιδευόμαστε από λάθος ανθρώπους. Που έχουν άποψη αλλά όχι εμπειρία. Άτομα που δεν έχουν αφιερώσει χρόνο για να εκπαιδευτούν σωστά για οποιοδήποτε είδος νευρογνωστικής νόσου. Γιατί μπορώ να είμαι τόσο τολμηρή και να τα λέω αυτά; Διότι βλέπω τον έναν τίτλο μετά τον άλλον και δημοσιεύματα παραπληροφόρησης».



Πηγή: skai.gr

