Από τα χαρακτηριστικά του Τζόι Τριμπιάνι (Matt LeBlanc) στα «Φιλαράκια» ήταν το να αράζει στην αγαπημένη του Lazy πολυθρόνα και να μην κάνει τίποτα.
Στην πραγματική ζωή φαίνεται ότι – τουλάχιστον αυτή την περίοδο – και η Jennifer Aniston (Ρέιτσελ στη σειρά) είναι στην φάση… αράγματος.
Η δημοφιλής ηθοποιός αποκάλυψε στο Instagram ποιο είναι το κοινό της αγαπημένο χόμπι με τον πρώην συμπρωταγωνιστή της Matt LeBlanc.
Ανέβασε ένα βίντεο από συνέντευξη που είχε δώσει ο «Joey», όπου ο δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει τι του αρέσει να κάνει περισσότερο. «Η αγαπημένη μου ενασχόληση, αλλά πραγματικά η αγαπημένη μου είναι να μην κάνω τίποτα. Είμαι εξαιρετικός σε αυτό. Θα μπορούσα να το κάνω επάγγελμα. Είναι τόσο εύκολο, δεν έχει κανόνες. Τι θα κάνεις σήμερα; Τίποτα. Πάρα πολύ απλό.»
Η Aniston έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης «Τα ίδια κι εγώ Ματ».
Η Jennifer Aniston και ο Matt LeBlanc είναι αγαπημένοι φίλοι εδώ και χρόνια και μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, έχουν έρθει ακόμα πιο κοντά. Η Άνιστον έχει αποκαλέσει μάλιστα τον «Τζόι» τον καλύτερο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ.
