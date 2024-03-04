Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Κριός

Αισθάνεστε ότι θα πρέπει να επιβραδύνετε λίγο τους ξέφρενους ρυθμούς σας σήμερα και να χαλαρώσετε. Ο οργανισμός σας έχει σημάνει το καμπανάκι του κινδύνου και πρέπει να βρείτε τον χρόνο να υπακούσετε. Στα αισθηματικά σας θα βρεθείτε μπροστά σε διλήμματα που θα αφορούν την συντροφική σας σχέση. Αναζητήστε τις προσωπικές σας ευθύνες για την παρούσα κατάσταση, πριν αποφασίσετε οτιδήποτε…

Ταύρος

Θα πρέπει να είστε ρεαλιστές αναφορικά με τις επιδιώξεις σας στον εργασιακό τομέα. Η μέρα σηματοδοτεί θετικές εξελίξεις στον εργασιακό τομέα, ειδικά για όσους αναζητούν δουλειά ή ενδιαφέρονται για κάτι καλύτερο. Μην στοχεύετε όμως πολύ ψηλά, γιατί εάν δεν τα καταφέρετε, η απογοήτευση θα σας καταβάλλει.

Δίδυμοι

Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την χρειάζεστε.

Καρκίνος

Σήμερα αποφασίζετε να ασχοληθείτε με κάποιες εκκρεμότητες που σας απασχολούσαν το τελευταίο χρονικά διάστημα. Φροντίστε όμως να είστε προσεκτικοί στους χειρισμούς σας και ενήμεροι για την παραμικρή λεπτομέρεια των υποθέσεων. Μια σχέση σας, προς το παρόν επιφανειακή, ίσως να δείχνει σημάδια μιας πιο σοβαρής τροπής. Ελέγξτε την κατάσταση και μην αφήνεστε, γιατί ίσως βρεθείτε κάποια στιγμή προ εκπλήξεων…

Λέων

Μην σας παίρνουν οι δυσκολίες από κάτω. Επιστεφθείτε τις ικανότητες σας και με αποφασιστικότητα αλλά και πλάνο κινηθείτε για να εκπληρώστε τους στόχους σας. Όλα είναι στο χέρι σας… Εν ανάγκη ζητήστε την βοήθεια συνεργατών σας, εάν κρίνετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν αποτελεσματικά.

Παρθένος

Εάν έχετε μια μακροχρόνια σχέση που αισθάνεστε ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, η σημερινή μέρα θα σας πιέσει να πάρετε αποφάσεις. Σκεφτείτε όμως με καθαρό μυαλό πριν κάνετε κάποιο βήμα που δεν θα είναι αναστρέψιμο. Στο επαγγελματικό σας περιβάλλον ίσως να εξωθηθείτε να πάρετε ρίσκα που δεν θα θέλατε ή που τα φοβόσαστε. Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στις δυνατότητες σας.

Ζυγός

Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.

Σκορπιός

Θα ανεβάσετε ταχύτητα για να προλάβετε όλες σας τις υποχρεώσεις, υπάρχει όμως σοβαρός κίνδυνος λαθών και παραλήψεων που θα στοιχίσουν στην αξιοπιστία σας. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας για να αποκρυπτογραφήσετε τα συμβάντα.

Τοξότης

Είστε ξεροκέφαλοι και απόλυτοι σε θέματα που αφορούν την οικογενειακή σας ζωή ή την σχέση σας με τον σύντροφό σας. Με αυτό τον τρόπο όμως δημιουργείτε περισσότερη ένταση και δεν αφήνετε περιθώρια επίλυση των όποιων προβλημάτων… Προσοχή στην διαχείριση των οικονομικών σας θα χρειαστεί σήμερα για να μην δημιουργήσετε κάποια νέα δυσεπίλυτα προβλήματα. Κάποια σημαντικά βήματα θα κάνετε σήμερα που θα σηματοδοτήσουν την εξέλιξη της καριέρας σας.

Αιγόκερως

Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας. Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.

Υδροχόος

Έχετε συνήθως σωστή κρίση, επειδή είστε από τα άτομα που έχουν την δυνατότητα να αντιλαμβάνεστε την συνολική εικόνα του προβλήματος. Σήμερα όμως κινδυνεύετε από την συναισθηματικό σας να πάρετε λάθος δρόμο… Φανείτε ανοιχτοί στους κοντινούς σας ανθρώπους και μην διστάζετε να ζητήσετε την βοήθεια τους, εάν την χρειάζεστε. Άλλωστε, ζητώντας βοήθεια, δίνετε στα άτομα που σας αγαπούν την ευκαιρία και την δυνατότητα της προσφοράς.

Ιχθείς

Είναι η μέρα που θα πρέπει να βάλετε λίγο φρένο στους ξέφρενους ρυθμούς σας και να ακούσετε προσεκτικά τους άλλους, κυρίως τον σύντροφο σας, τι έχουν να σας πουν. Με την συζήτηση μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Η μέρα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και ελπιδοφόρες εξελίξεις! Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ή μια νέα ερωτική σχέση για τους αδέσμευτους, που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για τα αισθηματικά σας.

