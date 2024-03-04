Μία πρώτη αποκάλυψη της εμφάνισής του στο "Tron: Ares", την επερχόμενη πολυαναμενόμενη συνέχεια στο κινηματογραφικό franchise «Tron» της Disney, έκανε ο Τζάρεντ Λέτο (Jared Leto), με ανάρτησή του στο Instagram

Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής των Thirty Seconds to Mars, θα πρωταγωνιστήσει ως Ares,ο κεντρικός χαρακτήρας της ταινίας, ο οποίος είναι προιόν ΑΙ, ένα πρόγραμμα υπολογιστή που στάλθηκε από τον ψηφιακό κόσμο στον πραγματικό κόσμο.

Ο Ares στέλνεται σε μια αποστολή να εισαγάγει την Τεχνητή Νοημοσύνη στους ανθρώπους, μια πλοκή που φαίνεται σχεδόν υπερβολικά αληθινή στην εποχή μας.

Η ταινία αποτελεί συνέχεια του «Tron» του 1982 καθώς και του σίκουελ του 2010, «Tron: Legacy». Η αρχική ταινία ακολουθεί έναν σχεδιαστή βιντεοπαιχνιδιών, τον οποίο υποδύθηκε ο Τζεφ Μπρίτζες, ο οποίος μπήκε στη δική του δημιουργία ενώ το σίκουελ του 2010 ακολούθησε τον γιο του, τον οποίο υποδύθηκε ο Γκάρετ Χέντλουντ.

Το «Ares» σκηνοθετεί ο Γιοακίμ Ρένινγκ και πρωταγωνιστεί ο Λέτο μαζί με μεγάλα ονόματα όπως οι Γκρέτα Λι, Έβαν Πίτερς, Τζόντι Τέρνερ – Σμιθ, Αρτούρο Κάστρο.

Πηγή: skai.gr

