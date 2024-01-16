Η θρυλική «Αλεξις Κόλμπι», η αγέραστη Τζόαν Κόλινς (Joan Collins), εμφανίστηκε χθες στην σκηνή των βραβείων Emmy, στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, κάνοντας άλλη μία εμφάνιση αλά… Δυναστεία!

Υπέρλαμπρη μέσα στην ασημένια τουαλέτα της, με ασορτί γάντια που έκρυβαν τα χέρια της, διαμαντένια σκουλαρίκια και κόκκινο κραγιόν, η 90χρονη σταρ του Χόλυγουντ παρουσίασε μαζί με την Taraji P. Henson το βραβείο για το καλύτερη βιογραφική σειρά (Outstanding Limited or Anthology series).

Η Βρετανίδα ηθοποιός ήταν υποψήφια στα Emmy το 1984 για το εμβληματικό ρόλο της αδίστακτης «Αλέξις Κάρινγκτον Κόλμπι» στη «Δυναστεία», το οποίο δεν κέρδισε.

Εκτός από την σιλουέτα της, το «νεανικό» πρόσωπο της Κόλινς σε σχέση με την ηλικία της προκάλεσε… συζήτηση στο Χ, με τους φανς της «Αλέξις» να σχολιάζουν θετικά την ντίβα και άλλους να κάνουν λόγο για… βαμπίρ!

Dame Joan Collins, 90, leaves fans in disbelief as as she showcases her youthful looks on stage at the Emmys: 'What kind of vampire diet is she on?' https://t.co/wKRP8S2dZO pic.twitter.com/V23f57MKFR — Daily Mail Online (@MailOnline) January 16, 2024

Οι πιο καλοντυμένες της βραδιάς

Οι γυναικείες παρουσίες εντυπωσίασαν και σε αυτό το κόκκινο χάλι με πρώτη και καλύτερη την ηθοποιό Issa Rae, με την ιδιαίτερη, πουπουλένια τουαλέτα της.

Θετικά σχόλια απέσπασε και η Selena Gomez.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με κλασσική κόκκινη τουαλέτα και λουκ σταρ του παλιού Χόλυγουντ ήταν η Katherine Heigl.

Πηγή: skai.gr

