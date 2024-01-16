Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με αέρα... Δυναστείας η 90χρονη Τζόαν Κόλινς στα Emmy – Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί 

Υπέρλαμπρη μέσα στην ασημένια τουαλέτα της, η 90χρονη σταρ του Χόλυγουντ έκλεψε τις εντυπώσεις

Τζόαν Κόλινς (Joan Collins)

Η θρυλική «Αλεξις Κόλμπι», η αγέραστη Τζόαν Κόλινς (Joan Collins), εμφανίστηκε χθες στην σκηνή των βραβείων Emmy, στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, κάνοντας άλλη μία εμφάνιση αλά… Δυναστεία

Υπέρλαμπρη μέσα στην ασημένια τουαλέτα της, με ασορτί γάντια που έκρυβαν τα χέρια της, διαμαντένια σκουλαρίκια και κόκκινο κραγιόν,  η 90χρονη σταρ του Χόλυγουντ παρουσίασε μαζί με την Taraji P. Henson το βραβείο για το καλύτερη βιογραφική σειρά (Outstanding Limited or Anthology series). 

Τζοαν Κόλινσς

Η Βρετανίδα ηθοποιός ήταν υποψήφια στα Emmy το 1984 για το εμβληματικό ρόλο της αδίστακτης «Αλέξις Κάρινγκτον Κόλμπι» στη «Δυναστεία», το οποίο δεν κέρδισε.

Εκτός από την σιλουέτα της, το «νεανικό» πρόσωπο της Κόλινς σε σχέση με την ηλικία της προκάλεσε… συζήτηση στο Χ, με τους φανς της «Αλέξις» να σχολιάζουν θετικά την ντίβα και άλλους να κάνουν λόγο για… βαμπίρ!

Οι πιο καλοντυμένες της βραδιάς

Οι γυναικείες παρουσίες εντυπωσίασαν και σε αυτό το κόκκινο χάλι με πρώτη και καλύτερη την ηθοποιό Issa Rae, με την ιδιαίτερη, πουπουλένια τουαλέτα της. 

issarae

Θετικά σχόλια απέσπασε και η Selena Gomez

selena

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με κλασσική κόκκινη τουαλέτα και λουκ σταρ του παλιού Χόλυγουντ ήταν η Katherine Heigl.

Katherine Heigl

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βραβεία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark