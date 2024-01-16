Ο Nicolas Cage λέει ότι αξίζει μία δεύτερη ευκαιρία στην ταινία «Σταυροδρόμια της ψυχής»

Το ανανεωμένο ενδιαφέρον για την καριέρα του Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage) οδήγησε πολλές από τις ταινίες του ηθοποιού να επανεκτιμηθούν τα τελευταία χρόνια και από υπερπαραγωγές της δεκαετίας του 1990 να χαρακτηριστούν ως ταινίες του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Έτσι η επόμενη ταινία του Κέιτζ που θα ανέβει στην κατηγορία των κλασικών θα μπορούσε να είναι το «Σταυροδρόμια της ψυχής» (Bringing Out the Dead) του 1999 σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορσέζε.

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ο Κέιτζ μίλησε για την αγάπη του για την ταινία του Σκορσέζε.

«Ναι, μου αρέσει αυτή η ταινία και νομίζω ότι θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου», είπε ο Κέιτζ. «Το είδα ξανά πρόσφατα. Νομίζω ότι το Paramount+ το έχει. Δεν έχει γίνει ακόμα σε ψηφιακή μορφή υψηλής ευκρίνειας, αλλά ανυπομονώ να κάνω μια συνέντευξη για την ταινία με τον Μάρτιν Σκορσέζε για το Paramount+, γιατί νομίζω ότι η ταινία αξίζει άλλη μια ματιά. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτή είναι μια από τις καλύτερες ταινίες μου».

Ο Κέιτζ συνέχισε εξηγώντας ότι πιστεύει πως η ταινία έπεσε θύμα μιας παραπλανητικής εκστρατείας μάρκετινγκ που υποσχέθηκε στους θεατές ένα θρίλερ υψηλής δράσης, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ένα εσωτερικό πνευματικό δράμα. Εξέφρασε, όμως, την ελπίδα ότι η αποκατάσταση της ταινίας θα βοηθήσει κάποια μέρα να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

«Αλλά νομίζω ότι παρερμηνεύτηκε», είπε. «Η ταινία κυκλοφόρησε στην αγορά με τέτοιο τρόπο -πιθανώς επειδή έκανα ταινίες περιπέτειας- που οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα ήταν μια ταινία δράσης/περιπέτειας. Λοιπόν, δεν ήταν αυτό. Ήταν μια πολύ οδυνηρή ανάλυση χαρακτήρων, βασισμένη σε ένα πολύ καλό βιβλίο του Τζο Κόνελι. Αλλά παρεξηγήθηκε και νομίζω ότι αυτή η ταινία, ίσως όταν γίνει σε υψηλή ευκρίνεια, να της δοθεί άλλη μία ευκαιρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

