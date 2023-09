Ο ρομαντικός Ed Sheeran: Τραγουδά το «Shape of You» για την επέτειο γνωριμίας της Courteney Cox και του συντρόφου της Ψυχαγωγία 19:06, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

64

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο καλλιτέχνης είναι απασχολημένος με την προετοιμασία για την κυκλοφορία του επερχόμενου άλμπουμ του «Autumn Variations»