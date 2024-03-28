Μετά από μικρή αποχή από τα social media, η Μπρίτνει Σπίαρς «ξαναχτύπησε» με νέες, αποκαλυπτικές αναρτήσεις.

Η σταρ ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες από τις διακοπές της, πιθανότατα κάπου στην Καραϊβική.

Σε κάποια βίντεο παίζει με το νερό και ποζάρει προκλητικά, φορώντας το μπικίνι της, ενώ σε μία φωτογραφία είναι εντελώς γυμνή, με emojis λουλουδιών στο στήθος και τα… απόκρυφα σημεία της.

Πηγή: skai.gr

