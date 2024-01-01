Dua Lipa: Πήγε διακοπές στην Ινδία – Δείτε video και φωτογραφίες

Η Dua Lipa ενημέρωσε τους θαυμαστές της για το πρόσφατο ταξίδι της στην Ινδία με μια ανάρτησή της στο Instagram, όπου αναφέρθηκε στην εμπειρία που είχε με την οικογένειά της.

«Αισθάνομαι υπερβολικά τυχερή που τελείωσα τη χρονιά μου εδώ στην Ινδία», έγραψε η Lipa στη λεζάντα ενός καρουζέλ εικόνων, το οποίο άνοιξε με μια φωτογραφία της να πίνει τσάι. «Ευχαριστώ όλους τους υπέροχους ανθρώπους εδώ που μας έδειξαν τόση αγάπη, καλοσύνη, φιλοξενία και γενναιοδωρία».

«Αισθάνομαι τυχερή που βρίσκομαι εδώ με την οικογένειά μου, όπου είχαμε τον χρόνο να εξερευνήσουμε και να ανασυνταχθούμε. Έτοιμοι για τη χρονιά που έρχεται. Τι χαρά!», πρόσθεσε η διάσημη τραγουδίστρια.

Σε άλλο σημείο της ανάρτησης, η Lipa μοιράστηκε φωτογραφίες με ανθρώπους να χορεύουν, η ίδια να ποζάρει δίπλα σε έναν ελέφαντα κ.ά.

Τον περασμένο μήνα, η Lipa μίλησε στο podcast «Check In του Audacy» για το τελευταίο της κομμάτι «Houdini». Η μουσικός χώρισε με τον Γάλλο σκηνοθέτη Romain Gavras.

«Ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, καταλαβαίνεις τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει, τι σου αξίζει, τι σε εξυπηρετεί και τι όχι σε ορισμένες περιπτώσεις», δήλωσε η Lipa για το πώς οι προηγούμενες εμπειρίες της ως «single» επηρέασαν το τραγούδι.

«Μαθαίνεις τόσα πολλά για τον εαυτό σου. Καταλαβαίνεις, πραγματικά, τι χρειάζεσαι και ποιος είσαι μέσα στη σιωπή και ποιος είσαι χωρίς κάποιον».

Η Lipa είναι υποψήφια για δύο βραβεία στα επερχόμενα Grammy του 2024: το τραγούδι της χρονιάς και το καλύτερο τραγούδι γραμμένο για οπτικά μέσα για το κομμάτι «Dance the Night» του soundtrack της «Barbie».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.