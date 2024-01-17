H Hailey Bieber αποκάλυψε το απόλυτο hack για την εξάλειψη της ακμής και στην Ελλάδα θα το βρεις σε αφθονία

Η Hailey Bieber, μίλησε δημόσια για τα δερματικά της προβλήματα και συγκεκριμένα για το πρόβλημα με την ακμή της. Η ακμή των ενηλίκων είναι ένα σύνηθες πρόβλημα στις μέρες μας, αλλά υπάρχουν αρκετοί τρόποι, με τους οποίους μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.

Μια καλή διατροφή και μια καλή ρουτίνα περιποίησης του δέρματος, είναι σημαντικά εφόδια για τον πόλεμο ενάντια στα ενοχλητικά σπυράκια. Υπάρχουν ωστόσο και πολλά άλλα πράγματα που μπορείς να δοκιμάσεις. Μια καλή λύση είναι να επενδύσεις σε ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα υπό τις οδηγίες του δερματολόγου σου. Κάτι ακόμα χρήσιμο, θα ήταν να βρεις τρόπους να διαχειριστείς το άγχος σου.

Λύσεις υπάρχουν αλλά αυτό δε σημαίνει, ότι δε θα μας κέντριζε το ενδιαφέρον, ένα γρήγορο και εύκολο hack για την εξάλειψη της ακμής. Βέβαια, όταν λέμε γρήγορο και εύκολο, αυτό προϋποθέτει να ζεις δίπλα στη θάλασσα. Αυτό όμως είναι κάτι σχετικά εύκολο για όσους μένουν στη χώρα μας, την Ελλάδα. Η Hailey, μοιράστηκε το απόλυτο hack με τους followers της στο Instagram για την εξάλειψη της ακμής, λέγοντας πόσο ευεργετική ήταν για το δέρμα της, η κολύμβηση στη θάλασσα.

Είναι πράγματι αποτελεσματική για την ακμή η κολύμβηση στη θάλασσα;

Οι υψηλές συγκεντρώσεις αλατιού στο νερό των ωκεανών είναι χρόνια γνωστές για τις απολεπιστικές ιδιότητες στο δέρμα. Το αλάτι βοηθά στην απομάκρυνση των ακαθαρσιών και στην αποσυμφόρηση των πόρων. Επιπλέον, το αλμυρό νερό έχει τόσο αντιβακτηριακές όσο και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Αυτό μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων που προκαλούν ακμή στο δέρμα και βοηθά στην προώθηση της επούλωσης των πληγών.

Εκτός βέβαια από αυτό, το θαλασσινό νερό «στεγνώνει» το λιπαρό δέρμα. Ανεξάρτητα από την απολεπιστική και αντιμικροβιακή δράση, το αλάτι έχει και μια φυσική ξηραντική δράση. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα άτομα με λιπαρό, επιρρεπές στην ακμή δέρμα. Το νερό του ωκεανού δρα απομακρύνοντας την περίσσεια σμήγματος, με αποτέλεσμα το δέρμα να είναι πιο ισορροπημένο. Ωστόσο, η υπερβολική απολέπιση του δέρματος με οποιαδήποτε μέθοδο, μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό και ευαισθησία. Επομένως, αν ο στόχος σου είναι να πετύχεις ένα λαμπερό δέρμα, προσπάθησε να μην το εκθέτεις καθημερινά στο θαλασσινό νερό.

