Lorne Michaels για Tina Fey: «Θα μπορούσε εύκολα να αναλάβει τα ηνία του Saturday Night Live»

Ο δημιουργός και παραγωγός εδώ και σχεδόν 50 χρόνια του «Saturday Night Live» Λορν Μάικλς (Lorne Michaels) όταν ρωτήθηκε κατά την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί των βραβείων Emmy, ποιος θα μπορούσε να αναλάβει το σόου όταν εκείνος αποφασίσει ν΄αποσυρθεί επιβεβαίωσε ότι η Τίνα Φέι είναι υποψήφια.

«Θα μπορούσε άνετα να είναι η Τίνα Φέι, αλλά ξέρετε, υπάρχουν επίσης και πολλοί άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί και θα μπορούσαν να είναι» είπε στο Entertainment Weekly.

«Η Τίνα είναι εξαιρετική και σπουδαία σε όλα...είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου» συνέχισε ο τηλεοπτικός παραγωγός.

Σημειώνεται ότι η Φέι εντάχθηκε στην εκπομπή ως σεναριογράφος το 1997 προτού γίνει αρχισυντάκτρια μόλις δύο χρόνια αργότερα. Μετά την αποχώρησή της το 2006, έγινε showrunner και πρωταγωνίστρια της κωμικής σειράς του NBC «30 Rock».

Στην ίδια συνέντευξη ο 79χρονος παραγωγός επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να παραμείνει για έναν ακόμη χρόνο. «Θα κάνουμε ένα επετειακό σόου για τα 50 χρόνια τον Φεβρουάριο του 2025, οπότε σίγουρα θα είμαι εκεί μέχρι τότε. Κάποια στιγμή πριν από αυτό θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε», δήλωσε ο Μάικλς.

Το «Saturday Night Live» επιστρέφει στο τέλος αυτής της εβδομάδας, με οικοδεσπότη τον Τζέικομπ Έλορντι (Jacob Elordi) και καλεσμένη την ηθοποιό και τραγουδίστρια Ρενέ Ραπ (Reneé Rapp)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.