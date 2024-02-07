Γερμανίδα πριγκίπισσα γίνεται η πρώτη αριστοκράτισσα που εμφανίζεται γυμνή στο «Playboy»

Μια Γερμανίδα πριγκίπισσα έγινε η πρώτη αριστοκράτισσα που αποφάσισε να φωτογραφηθεί γυμνή για το περιοδικό «Playboy». Η Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, η πριγκίπισσα της Σαξονίας, ποζάρει γυμνόστηθη, σε μια κίνηση που ελπίζει ότι θα δείξει ότι «κάθε γυναίκα είναι όμορφη όπως είναι», σύμφωνα με την ίδια.

Η 37χρονη δήλωσε ότι θα της προκαλούσε μεγάλη έκπληξη αν η οικογένειά της αγόραζε το περιοδικό, αλλά ελπίζει απλά να «ανεχτούν» την απόφασή της.

Η Xenia είναι σίγουρη, τουλάχιστον, ότι ο προ-προ-προπάππους της, ο τελευταίος βασιλιάς της Σαξονίας, Φρειδερίκος Αύγουστος Γ΄, «θα ενέκρινε σίγουρα την τελευταία της φωτογράφιση».

«Μου τον περιέγραψαν ως ένα άνθρωπο με χιούμορ και αγαπησιάρη», δήλωσε στο περιοδικό.

Η φωτογράφιση είναι η τελευταία, σε μια σειρά… ανορθόδοξων εμφανίσεων στα μέσα ενημέρωσης, για την τραγουδίστρια και αρθρογράφο, η οποία έχει προκαλέσει στο παρελθόν ταραχή στους βασιλικούς αντιπάλους της.

Ωστόσο, η Xenia στέκεται περήφανη σε μια τολμηρή συνέντευξη στο περιοδικό, αναγνωρίζοντας ότι «μάχεται όλη μέρα με προκαταλήψεις» λόγω του τίτλου της, αλλά τελικά το βλέπει ως «ευλογία» που πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα Xenia προκαλεί αντιδράσεις για τα δημόσια κατορθώματά της. Το 2011, ο Οίκος των Βέττιν απέρριψε τη διεκδίκηση του τίτλου της μετά την ανακοίνωση της βιογραφίας της: «Xenia: Η ζωή μιας πριγκίπισσας στον 21ο αιώνα».

Η Xenia είναι αποδεδειγμένα δισέγγονη του τελευταίου βασιλιά της Σαξονίας και «φιγουράρει» στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και των περιοδικών για τους βασιλικούς δεσμούς της.

Παρά την κριτική που της ασκούν κατά καιρούς για τη σχέση της με το στέμμα, η πριγκίπισσα δεν φαίνεται να πτοείται. Για την ακρίβεια, έχει κάνει και όνομα στη showbiz. Έχει εμφανιστεί σε χορευτικά σόου, όπως στο «I'm a Celebrity!» στη χώρα της το 2021, ενώ πιο πρόσφατα ανέλαβε ρόλο σε μια σαπουνόπερα.

Η φήμη της, ωστόσο, δεν την έχει βοηθήσει να βρει τον πρίγκιπά της, όπως παραδέχεται. Σε συνέντευξή της το 2010 είχε πει: «Στην πραγματικότητα είμαι ελεύθερη από τότε που γεννήθηκα. Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, όλοι αποδείχθηκαν κακοί τύποι». Η ίδια θέλει να είναι απλώς ένα κανονικό κορίτσι…

Στο βιβλίο της, έγραψε ανοιχτά για το πώς ο πατέρας της αρνήθηκε να την αναγνωρίσει ως κόρη του μέχρι να καταφέρει να το αποδείξει. Η πριγκίπισσα Xenia ισχυρίστηκε, επίσης, ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε ως παιδί και την ανάγκαζε να ποζάρει για ακατάλληλες φωτογραφίες. Έγραψε ότι η μητέρα της πείστηκε μόνο, αφού η αστυνομία της έδειξε στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

