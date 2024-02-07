Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες μία διαφήμιση εταιρίας υγιεινής διατροφής στην οποία παίζουν τα «Φιλαράκια» Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) και Ντέιβιντ Σουίμερ (David Schwimmer) .
Στο διαφημιστικό της Uber Eats που θα προβληθεί στο Super Bowl – το πιο μεγάλο αθλητικό γεγονός των ΗΠΑ – η «Ρέιτσελ» και «Ρος» συναντιούνται τυχαία αλλα η Άνιστον κάνει ότι δεν θυμάται το «φιλαράκι» της.
Ο Σουίμερ την πλησιάζει, για να την χαιρετήσει, και προσπαθεί να την αγκαλιάσει, ενώ εκείνη τον σταματά και κάνει ένα βήμα πίσω, κρατώντας μια σακούλα στα χέρια της.
«Συγνώμη, γνωριζόμαστε;» τον ρωτάει.
«Δουλεύαμε μαζί 10 χρόνια!» της απαντάει.
«Α, ναι ήσουν φοβερός!» λέει η Ανιστον
«Ακόμα δε με θυμάσαι, έτσι δεν είναι;» της απαντά ο Σουίμερ.
«Όχι», λέει η Άνιστον και απομακρύνεται μουρμουρίζοντας «λες και θα μπορούσα να ξεχάσω 10 χρόνια από τη ζωή μου».
Ο Σουίμερ. – Ρος μένει πίσω να την κοιτάζει με το γνωστό, απογοητευμένο ύφος του. «Μισώ αυτή την πόλη», λέει ο ηθοποιός.
Στο μονόλεπτο all star διαφημιστικό εμφανίζονται, επίσης, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η σύζυγός του Βικτόρια να τσακώνονται για τα μπαχαρικά τους και ο τραγουδιστής της κάντρι, Τζέλι Ρολ, που ουρλιάζει μέσα σε ένα μπάνιο, όταν συνειδητοποιεί ότι τα τατουάζ στο πρόσωπό του δεν φεύγουν.
