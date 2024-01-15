Η Sofia Vergara «ανοίγει την καρδιά της» για το «δύσκολο διαζύγιο»

Η Sofia Vergara μίλησε ανοικτά για το δύσκολο διαζύγιο της από τον Joe Manganiello.

Τον περασμένο Ιούλιο η 51χρονη σταρ και ο 47χρονος Manganiello αποφάσισαν να χωρίσουν έπειτα από επτά χρόνια γάμου.

Μιλώντας στο CBS Sunday Morning, η Vergara είπε ότι περίμενε πως θα γινόταν σούσουρο στα μέσα ενημέρωσης μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του χωρισμού τους.

“Είσαι εκεί έξω και ο κόσμος ξέρει ότι αυτό είναι μέρος του να είσαι διάσημος”, σχολίασε.

“Ήξερα ότι θα συνέβαινε. Δεν μπορείς να κρύψεις αυτά τα πράγματα”.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η ειδησεογραφική κάλυψη του διαζυγίου της ήταν τελικά ακριβής και ξεκάθαρη, γεγονός που την διευκόλυνε να “ξεπεράσει” τη δύσκολη περίοδο.

“Νομίζω, ξέρετε, πρέπει να πω ότι ο Τύπος έδειξε πολύ σεβασμό και ήταν πολύ καλός. Και σκέφτηκα ότι θα εφεύρισκαν περισσότερα πράγματα και ξέρετε πώς γίνεται συνήθως”.

“Ξαφνιάστηκα και, ξέρετε, απλά είπαν τι ήταν και αυτό ήταν όλο“, πρόσθεσε.

Η Vergara και ο Manganiello έκαναν μια δήλωση με το Page Six αποκλειστικά για την απόφασή τους να χωρίσουν, τον Ιούλιο του 2023.

“Πήραμε τη δύσκολη απόφαση να χωρίσουμε”

“Ως δύο άνθρωποι που αγαπάμε και νοιαζόμαστε πολύ ο ένας για τον άλλον, ζητάμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή αυτήν τη στιγμή, καθώς πλοηγούμαστε σε αυτή τη νέα φάση της ζωής μας”.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.