Από την εβδομάδα των Χριστουγέννων μέχρι την επόμενη δημοσίευση της Κιάρα Φεράνι στο Instagram μεσολάβησαν 18 ημέρες – ένα διάστημα που για τους influencers μοιάζει με αιωνιότητα.

Όταν η Ιταλίδα επικοινώνησε ξανά με τους περίπου 30 εκατομμύρια ακολούθους της, ανέβασε απλώς μία φωτογραφία στην ιστορία της – χωρίς πρόσωπο, επιδεικνύοντας τα βαμμένα μαύρα νύχια της, κρατώντας ένα φλιτζάνι και γράφοντας "Buongiorno” (Καλημέρα) με μία καρδιά. Ούτε λέξη για το σκάνδαλο παραπλανητικής διαφήμισης που συγκλόνισε τον περασμένο μήνα την ιταλική και διεθνή κοινότητα.

Νέο έτος, νέα αρχή; Μάλλον όχι

Τώρα με την αλλαγή του έτους θα ξεχαστούν όλα; Εάν η influencer ήλπιζε κάτι τέτοιο, τότε μάλλον θα απογοητευτεί. Ήδη έχουν αρχίσει να αποστασιοποιούνται οι πρώτοι χορηγοί, στους οποίους ουσιαστικά στηρίζεται ολόκληρη η επιχείρηση της εκατομμυριούχου. Η Coca-Cola ανακοίνωσε την ακύρωση ενός διαφημιστικού σποτ που επρόκειτο να προβληθεί στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο στα τέλη Ιανουαρίου – για την Ιταλία αυτό είναι σαν κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του Super Bowl στις Η.Π.Α. να διωχνόταν η Ριάννα από τη σκηνή.

Η Φεράνι είναι μία προσωπικότητα που μπορεί κάλλιστα να ανταγωνιστεί σε δημοτικότητα ακόμη και τη δεξιά πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Η 36χρονη, μητέρα δύο παιδιών και σύζυγος του Ιταλού ράπερ Φέντεζ, είναι γνωστή και στη Γερμανία. Τα τελευταία χρόνια το όνομά της φιλοξενούταν συχνά στις κοσμικές στήλες, ενώ απέκτησε και το δικό της reality show στην τηλεόραση. Επιπλέον, η Φεράνι τοποθετούταν συχνά και επί κοινωνικών ζητημάτων.

Η παραπλανητική διαφήμιση της Φεράνι

Γι’ αυτό και η δυσπιστία, η απογοήτευση και η οργή ήταν ακόμη μεγαλύτερες, όταν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα η ιταλική Επιτροπή Ανταγωνισμού AGCM επέβαλε στην influencer πρόστιμο ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για αθέμιτο ανταγωνισμό. Ο λόγος: η Φεράνι έκανε τους ακολούθους της να πιστέψουν πως τα έσοδα από τις πωλήσεις ενός κέικ που διαφήμιζε με το όνομα Pink Christmas, αξίας 9 ευρώ, θα δίνονταν σε μία κλινική όπου φιλοξενούνται παιδιά με καρκίνο. Παρ' ότι οι πωλήσεις του κέικ ξεπέρασαν τις 360.000, το νοσοκομείο Regina Margherita στο Τορίνο δεν έλαβε ούτε ευρώ. Επ’ αφορμής της υπόθεσης Φεράνι η πρωθυπουργός Μελόνι έθεσε προς εξέταση ένα νέο νομοσχέδιο που θα διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τέτοιες διαδικτυακές περιπτώσεις.

Ο λογαριασμός της Φεράνι στο Instagram δέχθηκε καταιγισμό από οργισμένα σχόλια, ενώ στο πολυτελές της κατάστημα στη Ρώμη άγνωστοι έγραψαν λέξεις όπως "Bandita” (κλέφτρα) και "Truffatrice” (απατεώνισσα). Η Φεράνι δημοσίευσε ένα βίντεο-απολογία, το οποίο όμως κατάφερε μόνο να χειροτερεύσει τα πράγματα.

Σε ένα ελάχιστα πειστικό σκηνικό, φορώντας απαλό make-up και ένα γκρι πλεκτό πουλόβερ και μιλώντας με τρεμάμενη φωνή, σχεδόν βουρκωμένη, η Φεράνι παρουσιάστηκε μετανιωμένη. Έκανε λόγο για ένα «επικοινωνιακό λάθος», υποσχέθηκε πως θα αποφύγει τέτοιες «παρανοήσεις» στο μέλλον και ανακοίνωσε πως θα διαθέσει ένα εκατομμύριο ευρώ για την παιδιατρική κλινική στο Τορίνο. Ταυτοχρόνως δήλωσε πως θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Επιτροπής.

Η Φεράνι δεν έπεισε πολλούς με την απολογία της

Λίγοι πείστηκαν από την απολογία της – και λίγο αργότερα η εταιρεία οπτικών Safilo ανακοίνωσε πως διακόπτει τη συνεργασία της με την influencer. Το ίδιο έκανε λίγο αργότερα και η Coca-Cola, ενώ κι άλλοι χορηγοί της, όπως οι Tod's, Intimissimi, Calzedonia, L'Oréal και Nestlé, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Oggi η Φεράνι έχει χάσει εντωμεταξύ περισσότερους από 70.000 ακολούθους. Ο ειδικός σε θέματα marketing Τζιαμπάολο Κολέτι τονίζει πως «η κρίση που βιώνει η Φεράνι είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Πρόκειται για την πρώτη πτώση της από τον Όλυμπο των influencers». Τώρα το σημαντικότερο για την ίδια είναι να κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη του κόσμου. Όπως τονίζουν άλλωστε και οι ειδικοί, το διαδίκτυο δεν συγχωρεί, όμως ξεχνά πολύ γρήγορα.

Το μέλλον της Φεράνι μοιάζει προς το παρόν αβέβαιο. Κατά τις χειμερινές εκπτώσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου στην Ιταλία το κατάστημα της Φεράνι στη Ρώμη ήταν άδειο. Από την άλλη πλευρά πάντως η γκρι μάλλινη ολόσωμη φόρμα (με τιμή στα 600 ευρώ) που φορούσε η Φεράνι στο βίντεο της απολογίας της εξαντλήθηκε σχεδόν αμέσως.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

