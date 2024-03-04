Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Στη νέα έκδοση του τηλεοπτικού ριάλιτι Celebrity Big Brother, το οποίο επιστρέφει απόψε στις οθόνες των Βρετανών μέσω του ITV μετά από έξι χρόνια, πιστεύεται ότι θα συμμετέχει ο θείος της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, Γκάρι Γκόλντσμιθ (Gary Goldsmith).

Πρόκειται για έναν επιτυχημένο 58χρονο επιχειρηματία, που είναι ο νεότερος αδερφός της Κάρολ Μίντλετον, μητέρας της Κέιτ, ο οποίος δραστηριοποείται στους τομείς της πληροφορίας της τεχνολογίας και της εύρεσης εργασίας.

Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Sun, ο Γκόλντσμιθ μετέβη την Κυριακή στα στούντιο του ITV όπου συγκεντρώθηκαν οι φετινοί διαγωνιζόμενοι και πέρασε τη νύχτα σε ξενοδοχείο ενόψει της αποψινής πρεμιέρας του προγράμματος.

Το 2017 είχε καταδικαστεί διότι γρονθοκόπησε μεθυσμένος τη σύζυγό του, με αποτέλεσμα να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο και να υποχρεωθεί να παρακολουθήσει συνεδρίες με ειδικούς ψυχολόγους.

Σύμφωνα με ορισμένες ταμπλόιντ εφημερίδες, η απόφασή του να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό σόου έχει προκαλέσει την εντονότατη αντίδραση της αδερφής του, μητέρας της Κέιτ Μίντλετον.

Kate Middleton’s family furious as Gary Goldsmith to enter the Celebrity Big Brother house tonight pic.twitter.com/1sgHqi4dcv — The Sun (@TheSun) March 4, 2024

Η επικείμενη τηλεοπτική εμφάνιση του κ. Γκόλντσμιθ κεντρίζει το ενδιαφέρον των Βρετανών σε μια περίοδο ακατάσχετης φημομολίας για την κατάσταση της υγείας της ανιψιάς του, η οποία δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά από την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υποβλήθηκε στα μέσα Ιανουαρίου.

Παρά την πίεση και τις φήμες, το Παλάτι του Κένσιγκτον επιμένει πως δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει το ακριβές πρόβλημα υγείας της πριγκίπισσας της Ουαλίας και ότι ισχύει η αρχική ενημέρωση περί αποθεραπείας μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Μαρτίου.

'Uncle Gary has got to make a living.' @Kevin_Maguire



Kate Middleton's uncle, Gary Goldsmith, is rumoured to be entering the Celebrity Big Brother house. This comes amid a flurry of social media speculation around Kate's health. pic.twitter.com/x6NR8O0yis — Good Morning Britain (@GMB) March 4, 2024

Η νεότερη σχετική αναφορά από εκπρόσωπο του Παλατιού προ ημερών διαβεβαίωνε πως η 42χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Γουίλιαμ «συνεχίζει να αναρρώνει καλώς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.