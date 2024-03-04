Η διάσημη Αυσταλή τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) τιμήθηκε το Σάββατο στα BRIT Awards με το βραβείο Global Icon (παγκόσμιο είδωλο) και το γιόρτασε με ένα ένα κλασικό αυστραλιανό έθιμο, το shoey.

Για την ακρίβεια, ενώ καθόταν στον τραπέζι της, ο παρουσιαστής Roman Kemp «παγίδεψε» την 54χρονη ποπ σταρ, αιφνιδιάζοντας την με μία πρόκληση: « Εμαθα ότι το να πίνεις μπίρα από ένα παπούτσι είναι έθιμο στην Αυστραλία. Οπότε…θα κάνεις μαζί μου shoey;»

Η Μινόγκ για λίγο τα χάνει, ρωτάει τους καλεσμένους «να το κάνω;» και στην συνέχεια βγάζει τις μαύρες γόβες στιλέτο που φοράει.

Ο Kemp ρίχνει μπίρα στα παπούτσια, τσουκρίζει με την τραγουδίστρια και πίνουν μέσα από το παπούτσια της...

Aρκετοί καλλιτέχνες στα σόου τους στην Αυστραλία υποκύπτουν στο υγιεινά αμφίβολο Shoey, ενώ οι φάνς τους ζητωκραυγάζουν. Όμως, η Κάιλι Μινόγκ δεν βρισκόταν αυτή την φορά στην πατρίδα της και οι χρήστες στα social media αντέδρασαν, λέγοντας ότι παρουσιαστής «παγίδεψε» την ανυποψίαστη σταρ.

Μάλιστα, ο Guardian σχολίασε με χιούμορ το γεγονός, χαρακτηρίζοντάς το «διπλωματικό επεισόδιο. «Μπορείς να το ζητήσεις ίσως από τον Harry Styles και τον Post Malone όταν εμφανίζονται κάπου στην Αυστραλία. Αλλά από την Κάιλι επί βρετανικού εδάφους; Σάλος, καλέστε τον πρέσβη» έγραψε ο αρθρογράφος.

