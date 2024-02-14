David Beckham: Δημοσίευσε φωτογραφία να φιλιέται παθιασμένα με τη Victoria

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και πολλοί είναι οι διάσημοι που δημοσιεύουν μια φωτογραφία με τον/την αγαπημένο τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι και ο David Beckham έστειλε τις δικές του ευχές στη Βικτόρια, με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων. Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος άσος αναδημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία με την αγαπημένη του, στην οποία δίνουν ένα παθιασμένο φιλί.

«Χαρούμενη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, σε μία καταπληκτική σύζυγο, μαμά και στην καλύτερή μου φίλη. Σε αγαπάω... Απλώς, σε λατρεύω», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Πηγή: skai.gr

