Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μία φωτογραφία της Μέγκαν Φοξ που δημοσιεύθηκε στα social media του συντρόφου της Taylor Swift, Travis Kelce.

Η ηθοποιός βρέθηκε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Μασιν Γκαν Κέλι, την Taylor Swift και τον Travis Kelce στο Super Bowl προκειμένου να γιορτάσουν τη νίκη των Kansas City Chiefs, τα ζευγάρια τράβηξαν μία αναμνηστική φωτογραφία την οποία αγρότερα την δημοσίευσαν στα social media.

Το πρόσωπο της Μέγκαν Φοξ στη συγκεκριμένη φωτογραφία φαίνεται παραμορφωμένο, έχει ροζ μαλλια, έντονα βαμμένα μάτια και έντονα χείλη, με αποτέλεσμα να μη μοιάζει καθόλου με την... Μέγκαν Φοξ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, δεκάδες χρήστες των social media έσπευσαν να σχολιάσουν πως η 37χρονη ηθοποιός έχει αλλάξει σε υπερβολικό βαθμό. «Αυτή δεν είναι η Μέγκαν Φοξ. Φέρτε την πίσω», «Αυτά παθαίνεις όταν πίνεις αίμα και βγαίνεις με βαμπίρ», σχολιάζουν άλλοι λόγω των όσων έχουν ακουστεί κατά καιρούς για τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα του Μασίν Γκαν Κέλι.

Πηγή: skai.gr

