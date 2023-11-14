Μέσα σε έναν κόσμο απόλυτης καχυποψίας και εγωισμού, οι σχέσεις έχουν γίνει πιο δύσκολες από ποτέ. Οι άνθρωποι μοιάζουν να βρίσκονται διαρκώς σε θέση άμυνας και παρουσιάζονται εντελώς απρόθυμοι να ανοιχτούν και να δώσουν. Είναι, όμως, δύσκολο να κλείσεις και τελείως την πόρτα στον έρωτα.

Έτσι, καταλήγεις να συμπεριφέρεσαι περίπου όπως με το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού: Βουτάς διστακτικά το πόδι σου για να τσεκάρεις τη θερμοκρασία και κάνεις σταδιακά βήματα για να μπεις. Αν, όμως, κρυώσεις αρκετά, πολύ εύκολα αλλάζεις γνώμη και βγαίνεις. Κι έτσι, μια ιστορία που πήγες να ξεκινήσεις μένει στη μέση, ημιτελής και δε μαθαίνεις ποτέ πόσο πολύ θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί και τι θα είχε να αφηγηθεί.

Ίσως θα μου πεις πως δεν ανήκεις ς’ αυτούς τους ανθρώπους. Ίσως θα μου πεις πως δεν το έχεις κάνει ποτέ. Τότε, σχεδόν σίγουρα το έχεις πάθει. Μένεις στα μέσα μιας διαδρομής, βλέποντας τον άλλον να απομακρύνεται και αναρωτιέσαι τι έγινε. Τι χάλασε, τι πήγε στραβά.

«Μια ιστορία που δεν προλαβαίνει να εξελιχθεί αρκετά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ψυχική υγεία, αλλά και την εικόνα που έχει κάποιος για τον εαυτό του», λέει στο The Every Girl η Adrine Davtyan, κοινωνική λειτουργός και ειδική σε θέματα σχέσεων. «Η αβεβαιότητα και η ασάφεια που χαρακτηρίζει αυτού του είδους τις σχέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε συναισθηματική δυσφορία και να δημιουργήσουν συναισθήματα άγχους, ανεπάρκειας και ανασφάλειας», προσθέτει.

Κι ύστερα, ξεκινά αυτή η δύσκολη διαδρομή: Τα βήματα που πρέπει να κάνεις για να ξεπεράσεις τα ερωτηματικά και τις πληγές που σου άφησε αυτή η παρ’ ολίγον ιστορία αγάπης και να προχωρήσεις παρακάτω.

Δημιούργησε συναισθηματική απόσταση

Το να βάλεις όρια και να θέσεις αποστάσεις από το άλλο άτομο είναι ένα απολύτως απαραίτητο βήμα για να προχωρήσεις παρακάτω. Μερικές φορές, αυτό μπορεί να σημαίνει να κόψεις κάθε γέφυρα επικοινωνίας από τον άλλον. Αυτό, βέβαια, δεν είναι πάντοτε εφικτό, γι’ αυτό το πιο σημαντικό είναι να δημιουργήσεις συναισθηματική απόσταση. Ο καθορισμός σαφών ορίων, η μείωση της συχνότητας των αλληλεπιδράσεων και η συναισθηματική απόσταση θα σου δώσουν τον ψυχικό χώρο που χρειάζεσαι ώστε να ξεπεράσεις αυτή την ιστορία με το άδοξο τέλος.

Επίτρεψε στον εαυτό σου να θρηνήσει

Αναμένουμε ότι μια ερωτική ιστορία στην οποία δε φορέθηκε ποτέ η ταμπέλα της σχέσης θα είναι πιο εύκολο να ξεπεραστεί. Σύμφωνα με την Adrine, όμως, η διαδικασία της επούλωσης δεν σχετίζεται τόσο με το τι έχεις ζήσει με κάποιον, όσο με το τι έχεις νιώσει γι’ αυτόν. Γι’ αυτό κι ένα βασικό μέρος του να προχωρήσεις είναι να επιτρέψεις στον εαυτό σου να θρηνήσει την απώλεια μιας βαθιάς συναισθηματικής σχέσης, παρά το γεγονός ότι δεν πήρε ποτέ επίσημο τίτλο. «Είναι σημαντικό να εστιάσουμε στα διδάγματα και στην προσωπική ανάπτυξη που μπορεί να προκύψει από μια τέτοια εμπειρία.

Θα πρότεινα να ξεκινήσεις αναγνωρίζοντας ότι αυτή η ιστορία, παρά την έλλειψη δέσμευσης, έδωσε μια ευκαιρία για αυτοανακάλυψη και προβληματισμό», λέει. Φυσικά, μια τέτοια, ημιτελής ιστορία ενέχει πάντοτε κι ένα βαθμό ψευδαίσθησης ή μιας ιδέας για το πώς θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί. Το σημαντικό είναι να δώσεις στον εαυτό σου τον απαραίτητο χώρο να «πενθήσει» και, τελικά, να ξεπεράσει έναν έρωτα που έληξε άδοξα.

Δώσε χώρο και χρόνο

Όλοι έχουμε ακούσει για τον πρακτικό χρονικό κανόνα, που ορίζει πότε μπορείς πραγματικά να ξεπεράσεις κάποιον: Χρειάζεται ο μισός χρόνος από τη διάρκεια της σχέσης. Στην πραγματικότητα, όμως, τέτοιες ιδέες δε βασίζονται πουθενά και το να προσπαθήσεις να οριοθετήσεις πόσος χρόνος είναι «φυσιολογικός» για να ξεπεράσεις κάτι δεν σε βοηθά καθόλου. «Δεν υπάρχει κανένα προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο που να ορίζει πόσο καιρό χρειάζεσαι για να ξεπεράσεις κάποιον», ξεκαθαρίζει η Adrine.

«Κάνε το καλύτερο δυνατό και μη συγκρίνεις αυτή τη διαδρομή με την αντίστοιχη κάποιου άλλου. Δείξε υπομονή στα συναισθήματά σου και προσπάθησε να κατανοήσεις και να αποδεχτείς την πολυπλοκότητά τους, επιτρέποντας στον εαυτό σου να θρηνήσει, να προβληματιστεί, αλλά και να μάθει από την εμπειρία».

Προσδιόρισε τα μαθήματα που πήρες από αυτή την ιστορία

Οι χωρισμοί δεν έρχονται ποτέ μόνοι τους, αλλά συνοδεύονται από σημαντικά διδάγματα. Διδάγματα για τα λάθη που έκανες, για όσα υπέστης και δε θέλεις ποτέ ξανά να σου συμβούν, για τα όρια που πρέπει να βάζεις στις σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Αυτός ο ανεκπλήρωτος έρωτας ήρθε σίγουρα για να σου διδάξει κάτι, είτε αυτό αφορά στην ίδια τη φύση των σχέσεων ή τον κόσμο γύρω σου. Αφιερώνοντας λίγο χρόνο στο να αναγνωρίσεις αυτά τα μαθήματα, θα προετοιμάσεις τον εαυτό σου ώστε να επιλέγει πιο κατάλληλες σχέσεις στο μέλλον.

Αναδιαμόρφωσε την προοπτική σου και εστίασε σε νέες ευκαιρίες

Στο τέλος αυτής της διαδρομής γεμάτης προκλήσεις και έντονα συναισθήματα, μπορείς επιτέλους να απολαύσεις την εσωτερική ευεξία που έχει επανέλθει, καθώς και να αγκαλιάσεις τον εαυτό σου λίγο περισσότερο, γιατί τώρα είναι πιο σοφός, πιο δυνατός και έχει θέσει καλύτερα όρια, που θα λειτουργήσουν προστατευτικά απέναντι σε μελλοντικές πληγές. Σύμφωνα με την Adrine, η αυτοφροντίδα είναι απαραίτητη για να ξεπεράσεις έναν ανεκπλήρωτο έρωτα.

«Εστίασε στη βελτίωση του εαυτού σου και την προσωπική ανάπτυξη, πέρνα χρόνο με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, που μπορούν να σε υποστηρίξουν σε αυτό το ταξίδι της επούλωσης και ασχολήσου με πράγματα που σου προσφέρουν χαρά», επισημαίνει. Επίτρεψε στον εαυτό σου να απολαύσει τη single εκδοχή και εποχή του. Τώρα είναι η στιγμή που μπορείς να γνωριστείς καλύτερα με το μέσα σου και να αφουγκραστείς τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου.

Και να θυμάσαι: Όσο απίστευτο κι αν μοιάζει, μερικές φορές το καλύτερο μέρος μιας ιστορίας είναι αυτό που συμβαίνει όταν τελειώσει.

