Brian May: Ο βασιλιάς Κάρολος έχρισε «ιππότη» τον κιθαρίστα των Queen - Δείτε video

O βασιλιάς Κάρολος Γ΄ έχρισε «ιππότη» τον κιθαρίστα των Queen, Μπράιαν Μέι, σε μία ξεχωριστή τελετή στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Είναι το πρώτο μέλος του θρυλικού συγκροτήματος που έλαβε αυτή την τιμητική διάκριση για την μακρόχρονη προσφορά του στην μουσική και την φιλανθρωπία.

«Δεν υπάρχουν λόγια», έγραψε ο θρυλικός κιθαρίστας σε ανάρτησή του στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την στιγμή που χρίζεται ιππότης με την χαρακτηριστική κίνηση του Καρόλου να ακουμπά το βασιλικό ξίφος στους ώμους του.

🎷🎸🎶 Musicians Brian May and YolanDa Brown congratulate each other after receiving their honours from The King during an Investiture at Buckingham Palace.



YolanDa performed in front of His Majesty as part of yesterday’s Commonwealth Day Service in Westminster Abbey. pic.twitter.com/xaMs15XVlg