Πρόσφατα, οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2024, αφού άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού του «October Rain» - τώρα με τον τίτλο «Hurricane».

Η 20χρονη Ρωσοϊσραηλινή τραγουδίστρια, Eden Golan, θα εκπροσωπήσει τη χώρα τον Μάιο στο Μάλμε. Η συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Τον Ιανουάριο, υπήρξε ανοιχτή επιστολή προς την EBU, την οποία υπέγραψαν πάνω από 1.000 Σουηδοί καλλιτέχνες, ζητώντας να αποσυρθεί το Ισραήλ. Άλλες χώρες της Eurovision που ζήτησαν την αναστολή της συμμετοχής του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα περιλαμβάνουν καλλιτέχνες στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Δανία.

Όποιες κι αν είναι οι προθέσεις, υπήρξαν πολλά άλλα τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια που «έκρυβαν» πολιτικά μηνύματα και αγνόησαν τους κανόνες του διαγωνισμού.

Ιταλία 1974

Το τραγούδι «Si» της Gigliola Cinquetti -μια πραγματικά πολύ καλή σαρωτική μπαλάντα σε στυλ Bacharach- βλέπει την ηρωίδα μας να σκέφτεται έναν χωρισμό, αλλά αποφασίζει να δεσμευτεί και να πει «ναι, ναι!» στην αγάπη. Κανένα πρόβλημα εδώ με τους διοργανωτές της Eurovision, αλλά δυστυχώς ο διαγωνισμός συνέπεσε με ένα δημοψήφισμα για το διαζύγιο στην Ιταλία. Το τραγούδι θεωρήθηκε προπαγάνδα υπέρ του γάμου και απαγορεύτηκε σε ραδιόφωνο και τηλεόραση.

Τουρκία και Νορβηγία 1980

Το 1980, η Τουρκία βρισκόταν σε πολιτική κρίση και, σε αντίθεση με άλλες χώρες, έπρεπε να εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της. Θα περίμενε κανείς να κάνει κάτι χαριτωμένο στη Eurovision, αλλά όχι, αντιμετώπισε τα προβλήματά της κατά μέτωπο με το «Petr'oil» με την Ajda Pekkan. Ένα ερωτικό τραγούδι… υψηλών οκτανίων. Μόνο στη Eurovision!

Άλλο αξιοσημείωτο εκείνης της χρονιάς, η Νορβηγία ενσωμάτωσε το παραδοσιακό τραγούδι των Σάμι και τραγούδησε σε ένδειξη αλληλεγγύης στους ακτιβιστές που έκαναν απεργία πείνας έξω από το νορβηγικό κοινοβούλιο για την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού φράγματος.

Γεωργία 2009

Όπως θα γίνει σαφές, στη Eurovision μπορείς να ξεφύγεις με αρκετά κραυγαλέα πράγματα, αλλά να ένα που δεν πέρασε. Το «We Don't Wanna Put In» απορρίπτει έναν συγκεκριμένο Ρώσο ηγέτη, ενώ κάνει ανοίγματα για να ενταχθεί στην ΕΕ. Το τραγούδι δεν έφτασε ποτέ στον τελικό.

Let's remember #Eurovision 2009.

Months after Russia occupied Georgian territories, song contest blocked Georgia's "anti-Putin" entry.



14 years later, and still, "We Don't Wanna Put In" pic.twitter.com/4TWDXOdd12 — Nana Sajaia (@NanaSajaia) May 14, 2023

Αρμενία 2015

Το τραγούδι «Don't Deny» της Αρμενίας χαρακτηρίστηκε από τους διοργανωτές της Eurovision ως τραγούδι για την ευτυχία «όταν οι άνθρωποι είναι ενωμένοι και ζουν σε αρμονία με τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους, τις ερωτικές τους σχέσεις και ούτω καθεξής». Όμως η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν είπαν ότι ο τίτλος ήταν μια πολιτική δήλωση που απευθυνόταν σε αυτές σχετικά με τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915. Η Αρμενία άλλαξε τον τίτλο του τραγουδιού σε «Face the Shadow» και όλοι ηρέμησαν…

Ελβετία 2023

Ίσως ήταν πιο εύκολο να το καταπιούν οι στρατιωτικά ουδέτεροι Ελβετοί, αλλά το πιο έντονο αντιπολεμικό μήνυμα εν μέσω της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας ήρθε στη συμμετοχή τους «Watergun» του Remo Forrer: «Δεν θέλω να είμαι στρατιώτης, στρατιώτης / Δεν θέλω να πρέπει να παίζω με πραγματικό αίμα ... Δεν μπορώ να γυρίσω και να τρέξω / Δεν υπάρχουν νεροπίστολα / Μόνο σακούλες με πτώματα που έχουμε γίνει».

Οι συνεντεύξεις του Forrer είναι επίσης ένα μάθημα για το πώς οι φαινομενικά ουδέτεροι συμμετέχοντες στη Eurovision πρέπει να ελπίζουν ότι ο κόσμος μπορεί να διαβάσει τα «κρυμμένα» μηνύματα. «Η γενιά μου πρέπει να ζήσει με τις συνέπειες των αποφάσεων που δεν πήραμε εμείς. Είναι απογοητευτικό, αλλά εξακολουθώ να ελπίζω ότι οι αλλαγές είναι δυνατές».

Πηγή: skai.gr

