Με έντρομο βλέμμα και ύφος σαν να ζητάει βοήθεια εμφανίστηκε αυτή τη φορά δημοσίως η Bianca Censori – η σύντροφος του Kanye West – σε άλλη μία «γυμνή» έξοδό της.

Η νεαρή Αυστραλιανή αρχιτέκτονας βγήκε για φαγητό με τον διάσημο ράπερ και επιχειρηματία «σύζυγό» της φορώντας μόνο ένα σουτιέν και άσπρο δαντελωτό καλσόν, χωρίς εσώρουχο, προσπαθώντας να καλύψει τα απόκρυφα σημεία της με μία τσάντα.

Αν και ήταν άλλη μία… συνηθισμένη εμφάνισή της, αυτή τη φορά, η συνήθως ψυχρή και απόμακρη Bianca έμοιαζε φοβισμένη.

Περπατούσε δίπλα στον West φοβισμένη και μαζεμένη ενώ κοιτούσε τον φωτογραφικό φακό με ορθάνοιχτα μάτια και τρομαγμένο ύφος, προκαλώντας πληθώρα ερωτηματικών.

Πολλοί χρήστες στα social media παρατήρησαν το γεγονός ότι φαίνεται χαμένη, ταραγμένη και φοβισμένη, ενώ κάποιοι είπαν ότι φαίνεται πως αναγκάζεται να φερθεί έτσι δημοσίως.

Πηγή: skai.gr

