Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Οι υποχρεώσεις σας τον τελευταίο καιρό σας απομάκρυναν από το ταίρι σας και θα βρεθείτε αντιμέτωποι με την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Αφιερώστε δημιουργικό χρόνο στα αγαπημένα σας πρόσωπα και οι ισορροπίες θα επανέλθουν σύντομα.

Ταύρος

Τα επαγγελματικά σας δυσκολεύουν, όμως εσείς ξέρετε πώς να κερδίζετε τους άλλους! Εκμεταλλευτείτε τα ταλέντα και πιστέψτε στον εαυτό σας και σύντομα θα δείτε τους κόπους σας να ανταμείβονται. Σε κοινωνικό επίπεδο δεν θα ήταν κακό να τείνετε χείρα βοήθειας σήμερα σε ανθρώπους που χρειάζονται υλική ή ηθική στήριξη. Όλο και κάποιος γύρω σας θα έχετε την ανάγκη σας σήμερα…

Δίδυμοι

Ίσως να μην αισθάνεστε καλά στο εργασιακό σας περιβάλλον λόγω των αντικειμενικών συνθηκών που επικρατούν. Φροντίστε όμως να προσαρμοστείτε, γιατί μια ενδεχόμενη αλλαγή εργασιακής στέγης δεν είναι πολύ πιθανή αυτή τη στιγμή. Μην παίρνετε οικονομικά ρίσκα και συμβουλευτείτε έμπιστα σας άτομα για τις κινήσεις σας στον οικονομικό στίβο. Υποστήριξη θα βρείτε και από το οικογενειακό σας περιβάλλον.

Καρκίνος

Ευνοϊκή μέρα η σημερινή. Περιβάλλεστε από αγάπη και στοργή σήμερα και δεν απέχετε πολύ από το να αισθάνεστε ότι είστε ευτυχισμένοι. Διαφυλάξτε αυτό το πολύτιμο συναίσθημα για τις κάπως πιο δύσκολες μέρες της ζωής. Νομικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν θα τελειώσουν, ενώ οι κατάλληλες κινήσεις θα αυξάνουν τα έσοδα σας. Μια νέα γνωριμία έρχεται για τους αδέσμευτους!

Λέων

Σήμερα θα καταφέρετε να κλείσετε ένα θέμα που σας απασχολεί αρκετό καιρό τώρα και να ανασάνετε βαθιά. Επιτέλους μπορείτε να επικεντρώσετε την προσοχή σας σε νέες δράσεις. Μη μπερδεύετε τα συναισθήματα φιλίας με την αγάπη και τη σχέση σας. Τα άστρα σας συμβουλεύουν να φανείτε τολμηροί και να διεκδικήσετε αυτά που επιθυμείτε.

Παρθένος

Προσοχή στις σοβαρές συζητήσεις. Η μέρα απαιτεί προσεκτικό χειρισμό των θεμάτων που σας απασχολούν. Μην αγνοείτε την πραγματικότητα Θα πρέπει να είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε και να μην διασπώνται η προσοχή και οι δυνάμεις σας σε πολλαπλές αρμοδιότητες ή εργασίες. Έτσι διασφαλίζετε καλύτερη ταχύτητα διεκπεραίωσης αλλά και καλύτερη ποιότητα.

Ζυγός

Είστε ξεροκέφαλοι και απόλυτοι σε θέματα που αφορούν την οικογενειακή σας ζωή ή την σχέση σας με τον σύντροφό σας. Με αυτό τον τρόπο όμως δημιουργείτε περισσότερη ένταση και δεν αφήνετε περιθώρια επίλυση των όποιων προβλημάτων… Προσοχή στην διαχείριση των οικονομικών σας θα χρειαστεί σήμερα για να μην δημιουργήσετε κάποια νέα δυσεπίλυτα προβλήματα. Κάποια σημαντικά βήματα θα κάνετε σήμερα που θα σηματοδοτήσουν την εξέλιξη της καριέρας σας.

Σκορπιός

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και την ορμή να εκπληρώσετε τους στόχους σας σήμερα. Αξιολογήστε σωστά τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν και κυνηγήστε το όνειρό σας. Το να φερθείτε όμως ανέντιμα σήμερα και να βλάψετε εσκεμμένα ή μη κάποιο άτομο είναι κάτι που δεν σας τιμά, ακόμη και να το σκεφτείτε. Αφήστε που θα το βρείτε αργά ή γρήγορα μπροστά σας.

Τοξότης

Ίσως θα πρέπει να χαμηλώσετε τον πήχη των προσδοκιών σας σήμερα και να βάλετε τους προσωπικούς ή επαγγελματικούς σας στόχους σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Αφιερώστε λίγο χρόνο στους αγαπημένους σας σήμερα και ξεχάστε τις έγνοιες. Φροντίστε επίσης την υγεία σας ή για την καλή σας φυσική κατάσταση.

Αιγόκερως

Σήμερα αποφασίζετε να ασχοληθείτε με κάποιες εκκρεμότητες που σας απασχολούσαν το τελευταίο χρονικά διάστημα. Φροντίστε όμως να είστε προσεκτικοί στους χειρισμούς σας και ενήμεροι για την παραμικρή λεπτομέρεια των υποθέσεων. Μια σχέση σας, προς το παρόν επιφανειακή, ίσως να δείχνει σημάδια μιας πιο σοβαρής τροπής. Ελέγξτε την κατάσταση και μην αφήνεστε, γιατί ίσως βρεθείτε κάποια στιγμή προ εκπλήξεων…

Υδροχόος

Μια νέα επιχειρηματική πρόταση ή μια ευκαιρία δουλειάς ίσως να υπάρξει σήμερα! Οι πλανητικές συγκυρίες είναι ευνοϊκές και δεν θα πρέπει να την απορρίψετε πριν εξετάσετε τις επιμέρους παραμέτρους… Ο αυθορμητισμός και η ειλικρίνεια σας στον τρόπο που εκφράζετε τη γνώμη σας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τους γύρω σας. Καλύτερα να λογοκριθείτε, ώστε να αποφύγετε αντιδράσεις που δεν φαντάζεστε.

Ιχθείς

Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα ή μια νέα ευκαιρία καριέρας που προκύπτει. Χαρείτε τα νέα, οργανώστε όμως εγκαίρως και σε ρεαλιστική βάση τα επόμενα βήματα σας. Κάποιο άτομο από το στενό σας περιβάλλον δεν φημίζεται για την εντιμότητα του και το ξέρετε. Είναι καιρός να το απομακρύνετε για να μπορέσετε να ηρεμήσετε…

