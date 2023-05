Beyonce: Οι θαυμαστές της την αποθεώνουν στην παγκόσμια περιοδεία της – Τις εντυπώσεις έκλεψε και η κόρη της (video)

Η πρεμιέρα της περιοδείας «Renaissance» της Beyonce έκανε τους θαυμαστές της να παραμιλούν, όχι μόνο για την απίστευτη εμφάνιση της σούπερ σταρ, αλλά και για την εμφάνιση της μεγαλύτερης κόρης της, Blue Ivy Carter.

Φορώντας ένα oversized T-shirt, φαρδύ παντελόνι και χρυσά σκουλαρίκια με κρίκους, η μικρούλα στάθηκε δίπλα στον μπαμπά της, Jay Z, ο οποίος παρακολουθούσε περήφανος τη Beyonce να τα δίνει όλα πάνω στη σκηνή, στη συναυλία της στη Σουηδία.

🪩 | Blue Ivy and JAY-Z at the Friends Arena pic.twitter.com/LGVBle8XX0