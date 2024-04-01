Οι θαυμαστές της Beyonce, οι οποίοι αγόρασαν το τελευταίο της άλμπουμ σε μορφή βινυλίου και CD, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς έλειπαν πέντε από τα νέα της τραγούδια!

Το νέο άλμπουμ της τραγουδίστριας «Cowboy Carter» κυκλοφόρησε την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024, με πολλούς κριτικούς να το χαρακτηρίζουν ως «αριστούργημα». Πρόκειται για το όγδοο στούντιο άλμπουμ της Beyonce, το δεύτερο της προγραμματισμένης τριλογίας που ξεκίνησε με τον δίσκο «Renaissance» του 2022.

Beyoncé fans say songs missing from Cowboy Carter vinyl and CDs https://t.co/F0LW9thN9T — The Guardian (@guardian) April 1, 2024

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι αγοραστές άρχισαν να αναφέρουν ότι πέντε κομμάτια που υπήρχαν στην ψηφιακή έκδοση του country άλμπουμ έλειπαν από το βινύλιο: «Flamenco», «Oh Louisiana», «The Linda Martell Show», «Spaghetti» και το ξεχωριστό «Ya Ya».

Τα ίδια κομμάτια φέρεται να λείπουν και από το CD, εκτός από το «Flamenco».

«Είναι τόσο κρίμα γιατί το ‘’Ya Ya’’ είναι ίσως εκεί μέσα στα πέντε αγαπημένα μου τραγούδια αυτή τη στιγμή ... Είμαι αρκετά δυσαρεστημένος», δήλωσε ένας χρήστης του TikTok.

«Φαίνεται ότι αρκετά τραγούδια από το άλμπουμ δεν περιλαμβάνονται στο LP. Γιατί συμβαίνει με αυτό;!», έγραψε ένας άλλος θαυμαστής στο Reddit.

Πολλοί αγοραστές ζήτησαν επιστροφή των χρημάτων τους. Το «Variety» ανέφερε ότι οι θαυμαστές που διαμαρτυρήθηκαν απευθείας στο κατάστημα λιανικής πώλησης έλαβαν αυτοματοποιημένη απάντηση ότι οι ανησυχίες τους θα απαντηθούν σε τρεις έως τέσσερις ημέρες λόγω «μεγάλου όγκου emails από το συνηθισμένο».

Πολλοί υπέθεσαν πως η τραγουδίστρια προσέθεσε αυτά τα τραγούδια αργά στη δημιουργία του άλμπουμ. Ορισμένοι πιστεύουν ότι το «Cowboy Carter» είχε αρχικά τον τίτλο «Beyincé», μια αναφορά στο προγονικό επώνυμό της, το οποίο γράφτηκε λανθασμένα ως Beyonce στο πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας της.

