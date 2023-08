Barbie: Μια κωμωδία με ροζ αποχρώσεις έχει κάνει έξαλλους τους άνδρες

Η ταινία «Barbie» σπάει ρεκόρ αυτό το καλοκαίρι. Μετά από μια καμπάνια προώθησης του φιλμ που θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις καλύτερες εκστρατείες μάρκετινγκ που έγιναν ποτέ, η ταινία ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε πωλήσεις στο box office!

Με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling, η προσέγγιση της Gerwig είναι μια διασκεδαστική, ειρωνική ταινία, με ένα πολύ έξυπνο σενάριο, έργο της Gerwig και του συνεργάτη της, Noah Baumbach. Ο ποπ φεμινισμός συνδυάζεται με ένα παστέλ σκηνικό, που είναι αδύνατο να κοιτάξεις αλλού. Το ροζ σύμπαν είναι ένα φαινόμενο και έχει «πηδήξει» από τις οθόνες στις ντουλάπες των θεατών.

Οι φεμινίστριες της δεκαετίας του ‘70 χαρακτήρισαν τη Barbie ως «εχθρό» για τα σεξιστικά στερεότυπα που διαιώνιζε. Αλλά η Barbie δίδαξε, επίσης, στα κορίτσια να «είναι ό,τι θέλουν και επιθυμούν». Σήμερα, η ιστορία της την καθιστά μια περίπλοκη φιγούρα. Έμβλημα του καταναλωτισμού, η εμφάνισή της στη μεγάλη οθόνη προκάλεσε μια προβλέψιμη στροφή: διάφορες προσωπικότητες των ακροδεξιών ΜΜΕ υποστήριξαν ότι η Barbie είναι μια ταινία που μισεί τους άνδρες.

Η εκρηκτική οργή είχε ως αποτέλεσμα αρκετές κούκλες να καούν σε πυρά από άνδρες άνω των 40 ετών, διαμαρτυρόμενοι για «τη φεμινιστική ατζέντα» και τη μετατροπή του Ken σε χαρακτήρα «χωρίς τεστοστερόνη».

«Υπάρχει πολύ πάθος», δήλωσε η Greta Gerwig σε συνέντευξή της στους «New York Times» μετά την πρεμιέρα. «Προβλέψατε τον βαθμό στον οποίο οι δεξιοί ειδήμονες κατακεραυνώνουν την ταινία ως "woke" και καίνε τις Μπάρμπι τους;», ρωτήθηκε. Η δημιουργός του «Lady Bird» απάντησε: «Η ελπίδα μου για την ταινία είναι ότι είναι μια πρόσκληση για όλους να πάρουν μέρος στο πάρτι και να αφήσουν πίσω τους τα πράγματα που δεν μας εξυπηρετούν απαραίτητα ούτε ως γυναίκες ούτε ως άνδρες. Ελπίζω ότι μέσα σε όλο αυτό το πάθος, αν το δουν ή ασχοληθούν με αυτό, μπορεί να τους δώσει λίγη από την ανακούφιση που έδωσε σε άλλους ανθρώπους».

Όμως, δεν υπήρξε μεγάλη παρηγοριά για τον YouTuber, The Critical Drinker, ο οποίος εξομολογήθηκε στους, σχεδόν, δύο εκατ. ακολούθους του ότι αισθάνθηκε εξαπατημένος από το τρέιλερ: δεν περίμενε 114 λεπτά «οργής και μίσους προς τους άνδρες». «Η παρακολούθηση αυτής της ταινίας ήταν μια από τις πιο μίζερες και αποθαρρυντικές εμπειρίες που είχα ως κριτικός κινηματογράφου. Πραγματικά, με έκανε να αναρωτηθώ πού πηγαίνουμε ως κοινωνία», ανέφερε ο ίδιος.

Χωρίς να υπεισέλθει σε ρητορικές ερωτήσεις, ο Elon Musk προτείνει ένα παιχνίδι ποτού, προφανώς ενοχλημένος από τον αριθμό των φορών που η ταινία λέει τη λέξη «πατριαρχία»: «Αν πίνετε ένα σφηνάκι κάθε φορά που η Barbie λέει τη λέξη "πατριαρχία", θα λιποθυμήσετε πριν τελειώσει η ταινία», έγραψε στο Twitter, ο άνθρωπος που αποφάσισε να καταργήσει το «πουλάκι» του Twitter.

Ούτε στον Ben Shapiro αρέσει η συζήτηση για την πατριαρχία. Ο αντιδραστικός σχολιαστής ήταν από τους πρώτους που πήρε θέση με δύο βίντεο στα οποία ξεσπάει κατά της ταινίας. Στο πρώτο, καίει αρκετές κούκλες σε ένα μπάρμπεκιου. Στο δεύτερο, «Η Barbie είναι σκουπίδι, αλλά δεν επιτρέπεται να το πεις» και παρά το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται να το πει, εξαπολύει μια ώρα παράπονα στην κάμερα. Ο συγγραφέας δεν μπορεί να ανεχτεί, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Χάρι Νεφ, μια τρανς ηθοποιός, έχει πιο βαθιά φωνή από τη δική του.

