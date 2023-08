Η Greta Gerwig στα 40 της: Μια μοναδική Αμερικανίδα συγγραφέας Ψυχαγωγία 09:28, 08.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

65

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Ήθελα να κάνω κάτι αναρχικό, άγριο και αστείο», δήλωσε η ίδια στους «New York Times» για την ταινία «Barbie»