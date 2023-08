«Σπάει» ταμεία η Barbie: Η ταινία ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε πωλήσεις στο box office! Cinema 09:14, 07.08.2023 linkedin

Η ταινία ξεπέρασε σε εισπράξεις και την ταινία «Oppenheimer» του Christopher Nolan, η οποία κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα πριν από τρεις εβδομάδες