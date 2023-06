Taylor Swift-Matty Healy: «Τίτλοι τέλους» για το ζευγάρι – Βίντεο δείχνει τον σύντροφό της να φιλιέται στο στόμα με φύλακα ασφαλείας

«Η Τέιλορ Σουίφτ έχει σίγουρα ταλέντο στο να διαλέγει άνδρες, που φαίνεται ότι εγγυημένα θα την κάνουν δυστυχισμένη», υποστηρίζουν οι θαυμαστές της

Η Taylor Swift και ο Matty Healy χώρισαν μετά από μόλις ένα μήνα σχέσης, μια μέρα μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι ο τραγουδιστής φίλησε στο στόμα έναν φύλακα ασφαλείας στη Δανία.

Άτομο από το στενό τους περιβάλλον μίλησε για τη σχέση τους και παρόλο που ο λόγος για τον οποίο χώρισαν δεν έχει αποκαλυφθεί, η πηγή δήλωσε στο ET ότι «η Taylor και ο Matty χώρισαν. Είναι και οι δύο εξαιρετικά απασχολημένοι και συνειδητοποίησαν ότι δεν ταιριάζουν πραγματικά μεταξύ τους».

Σύμφωνα με τον ίδιο άνθρωπο, «οι φίλοι της διάσημης τραγουδίστριας θέλουν το καλύτερο για εκείνη και δεν σοκάρονται που η σχέση τους τελείωσε τόσο σύντομα, αφού πρόσφατα η ίδια βγήκε από μια μακροχόνια σχέση».

Οι φήμες ότι βγαίνουν ξεκίνησαν όταν τους έβλεπαν συνεχώς μαζί από τις αρχές Μαΐου. Εκείνος εμφανιζόταν σε διάφορες συναυλίες της Eras Tour της και στη συνέχεια έκαναν συνεχώς παρέα. Επίσης, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες του ζευγαριού να αγκαλιάζεται σε διάσημο ξενοδοχείο του Μανχάταν, ενώ έβγαιναν διπλό ραντεβού με τον Jack Antonoff και τη Sara Margaret Qualley.

Σύμφωνα με τη NY Post, ο Matty και η Swift έβγαιναν για λίγο το 2014, καθώς το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Swift είπε: «Ανταλλάξαμε αριθμούς, ας δούμε τι θα γίνει».

Με το που έγινε γνωστή η είδηση ότι βγαίνουν, οι «Swifties» άρχισαν αμέσως να ψάχνουν πράγματα γι’ αυτόν και δημοσίευσαν ότι ο Healy είχε κάνει κάποιες ρατσιστικές δηλώσεις κατά του Kanye West και της Ice Spice και δημιούργησαν την καμπάνια #SpeakUpNow.

«Χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα υπεύθυνα», ανέφερε η ανακοίνωση. «Υποστηρίξτε τη συμμετοχικότητα, γιορτάστε τη διαφορετικότητα και προωθήστε την ενσυναίσθηση και την κατανόηση».

Ο 34χρονος Matty Healy, είναι γιος της Denise Welch και του ηθοποιού Tim Healy. Και μπορεί οι «Times» να τον χαρακτήρισαν ως «τον μόνο ενδιαφέροντα στρέιτ λευκό άνδρα στο ροκ αυτή τη στιγμή», αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο όμορφος όσο ο προηγούμενος μακροχρόνιος έρωτας και φημολογούμενος αρραβωνιαστικός της τραγουδίστριας, Joe Alwyn. Το τελευταίο του ειδύλλιο, με τη Βρετανίδα τραγουδίστρια FKA Twigs, διαλύθηκε επειδή και οι δύο είχαν φορτωμένο πρόγραμμα. Το τετραετές ειδύλλιό του, πριν από αυτό, με το μοντέλο Gabriella Brooks, διαλύθηκε το 2019, επειδή εκείνη απελπίστηκε από τις «συνήθειες των πάρτι» του, τις οποίες δεν είχε καταφέρει να χαλιναγωγήσει. «Η Τέιλορ Σουίφτ έχει σίγουρα ταλέντο στο να διαλέγει άνδρες, που φαίνεται ότι εγγυημένα θα την κάνουν δυστυχισμένη», υποστηρίζουν οι θαυμαστές της.

