Arnold Schwarzenegger: Εμφανίστηκε με τα παιδιά του στην πρεμιέρα της σειράς «FUBAR»

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, συνοδευόμενος από τα παιδιά του, εμφανίστηκε στη πρεμιέρα της πρώτης του τηλεοπτικής σειράς «Fubar» του Netflix στο Λος Άντζελες.



«Πιστεύω ότι κάθε στάδιο της καριέρας μου ήταν συναρπαστικό», δήλωσε ο Σβαρτσενέγκερ στο Variety. «Ξέρω ότι κανονικά θα σκεφτόσουν ότι όταν είσαι 75 ετών δεν υπάρχει ένας ακόμη συναρπαστικός σταθμός, επειδή οι περισσότεροι έχουν αποσυρθεί, αλλά εγώ εδώ είμαι».

Arnold Schwarzenegger was surrounded by loved ones at the premiere of his new series "FUBAR" today!https://t.co/G6uhQxUTGg