Ο Άντονι Χόπκινς είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και παραγωγικούς ηθοποιούς της Βρετανίας, γνωστός για τις καθηλωτικές ερμηνείες του τόσο στη σκηνή όσο και στην οθόνη.

Ωστόσο, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023, ο ηθοποιός, ενώ μαγείρευε στην κουζίνα του, έδειξε και μια άλλη πλευρά της προσωπικότητάς του… Χόρεψε ρούμπα και μάλιστα «ανέβασε» το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φάνηκε να είναι πολύ συγκεντρωμένος στον ρυθμό και τους στίχους του «Mambo Italiano»…

Φαίνεται ότι ο Άντονι Χόπκινς είχε αρχίσει να ετοιμάζει και να μαγειρεύει ένα ιταλικό πιάτο, καθώς στο βίντεο βλέπουμε και κάποια από τα υλικά που χρησιμοποίησε ο ηθοποιός. Νιώθοντας την ατμόσφαιρα των στιγμών, σε συνδυασμό με τις μυρωδιές και τα αρώματα στον αέρα, ο ηθοποιός, που έχει υποδυθεί τρεις φορές στη λαμπρή καριέρα του τον κατά συρροή δολοφόνο και κανίβαλο Δρ Χάνιμπαλ Λέκτερ, αποφάσισε να παίξει την κλασική μελωδία…

Είναι γνωστό ότι ο Σερ Άντονι χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β', για τις υπηρεσίες του στο θέατρο το 1993. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι θαυμαστές τον αποθέωσαν για τις χορευτικές του ικανότητες.

«Σ’ αγαπάω. Είσαι ο καλύτερος ηθοποιός στον κόσμο. Έκανες την καρδιά μου να ‘’χαμογελάσει’’», ήταν ένα από τα δεκάδες σχόλια των θαυμαστών του.



Πηγή: skai.gr

