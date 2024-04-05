Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 5 Απριλίου 2024

Κριός

Θα νιώσετε συναισθηματικά ευάλωτοι. Προσπαθήστε να μην τα παίρνετε όλα στην καρδιά και να μην ενδίδετε στα συναισθήματα. Αντίθετα, επικεντρωθείτε στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων και αφιερώστε χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Ταύρος

Μπορεί να φέρει η μέρα μεγάλη στήριξη σε όσους από σας σκέφτεστε να αλλάξετε δουλειά ή καριέρα. Αξιολογήστε την επαγγελματική σας πορεία και κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές. Η Νέα Σελήνη ευνοεί την προώθηση του εαυτού σας, επικοινωνώντας τις δεξιότητες και τα ταλέντα σας.

Δίδυμοι

Αξιολογήστε εκ νέου την πορεία και τους στόχους σας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Δεν είναι αρμονική μέρα για τις σχέσεις σας και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις σας. Θα πρέπει να μάθετε να λέτε «όχι» σε ότι δεν σας εκφράζει και θεωρείτε ότι δεν σας χρησιμεύει. Ιδανική μέρα είναι η σημερινή για να ξεκινήσετε την νέα σας ζωή με επιλογές που να σας εξυπηρετούν.

Καρκίνος

Αν είστε σήμερα πιο συνεργάσιμοι με εκείνους που συχνά διαφωνείτε, θα έχετε αρκετές επιτυχίες μελλοντικά. Οι γρήγορες αποφάσεις μπορούν να σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Η μέρα δεν ενδείκνυται για αγοραπωλησίες και υπογραφές. Η αισιοδοξία όμως δε θα σας λείπει!

Λέων

Η μέρα αναμένεται να έχει επίδραση στην επικοινωνία με τους ανθρώπους γύρω σας. Είναι μια εξαιρετική περίοδος να λάβετε αποφάσεις που θα είναι καλά μελετημένες και τεκμηριωμένες. Μια διένεξη μπορεί να λυθεί με μια μεταξύ σας ειλικρινή συνομιλία. Εργασιακά ενδεχομένως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις, με πολλά υποσχόμενες προσφορές και καλά νέα.

Παρθένος

Μια νέα επιχειρηματική πρόταση ή μια ευκαιρία δουλειάς ίσως να υπάρξει σήμερα! Οι πλανητικές συγκυρίες είναι ευνοϊκές και δεν θα πρέπει να την απορρίψετε πριν εξετάσετε τις επιμέρους παραμέτρους… Ο αυθορμητισμός και η ειλικρίνεια σας στον τρόπο που εκφράζετε τη γνώμη σας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τους γύρω σας. Καλύτερα να λογοκριθείτε, ώστε να αποφύγετε αντιδράσεις που δεν φαντάζεστε.

Ζυγός

Εμπνεύσεις της στιγμής μπορεί να αποβούν εξαιρετικά αποτελεσματικές στην ανάδειξη της δουλειάς σας και να θεμελιώσουν μια επιτυχία με εξαιρετική μελλοντική πορεία. Σε συναισθηματικό επίπεδο δεν θα πρέπει να συμβιβαστείτε με τίποτε λιγότερο από αυτό που σας γεμίζει και σας κάνει ευτυχισμένους. Εάν το βρήκατε, κρατήστε το πάση θυσία, εάν όχι, κάπου εκεί γύρω πρέπει να είναι και να σας περιμένει…

Σκορπιός

Σήμερα αποφασίζετε να ασχοληθείτε με κάποιες εκκρεμότητες που σας απασχολούσαν το τελευταίο χρονικά διάστημα. Φροντίστε όμως να είστε προσεκτικοί στους χειρισμούς σας και ενήμεροι για την παραμικρή λεπτομέρεια των υποθέσεων. Μια σχέση σας, προς το παρόν επιφανειακή, ίσως να δείχνει σημάδια μιας πιο σοβαρής τροπής. Ελέγξτε την κατάσταση και μην αφήνεστε, γιατί ίσως βρεθείτε κάποια στιγμή προ εκπλήξεων…

Τοξότης

Θα χρειαστεί αρκετή προσοχή σήμερα σε ζητήματα νομικής φύσης ή σε ταξίδια. Δώστε την δέουσα προσοχή στις ειδήσεις που λαμβάνετε από το εξωτερικό, ειδικά εάν αφορούν τις δραστηριότητες σας. Μια συναλλαγή που αναβαλλόταν συνεχώς για λόγους που δεν μπορούσατε να ελέγξετε, τώρα μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Αιγόκερως

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…

Υδροχόος

Έχετε έντονη την παρόρμηση να επιστρέψετε σε μια συναισθηματική σχέση και αναζητάτε την αφορμή. Πριν κάνετε το βήμα αυτό όμως θα πρέπει να είστε πεπεισμένοι ότι αυτή την φορά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πολλές προσδοκίες και ελπίδες θρέφατε και η μέρα μπορεί να σας διαψεύσει. Ο εγωισμός σας θα πρέπει να προσεχθεί, μια και είναι αυτός που δεν σας αφήνει πολλές φορές να δείτε την πραγματικότητα.

Ιχθείς

Έχετε ξεκάθαρη άποψη για το που βρίσκεστε και τι θέλετε να κάνετε. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θέσετε τον τροχό σε κίνηση και να οργανώσετε τις επόμενες κινήσεις σας. Οι συλλογικές δράσεις ευνοούνται σήμερα και μάλιστα οι συνευρέσεις με φιλικά πρόσωπα.

