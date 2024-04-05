Η Πάμελα 'Αντερσον (Pamela Anderson) κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο μαγειρικής με τον τίτλο «I Love You: Recipes from the Heart» και ποζάρει στο εξώφυλλο του χωρίς μακιγιάζ.

Το PEOPLE αποκάλυψε το εξώφυλλο του βιβλίου που αποτυπώνει μια λαμπερή, χαμογελαστή και χωρίς μακιγιάζ 'Αντερσον να κάθεται σε ένα ρουστίκ τραπέζι κουζίνας.

Το βιβλίο μαγειρικής δημιουργήθηκε αρχικά ως ένα «δώρο για το καλωσόρισμα των γιων της και των συντρόφων της».

«Αυτό το βιβλίο ήταν ένας κόπος αγάπης -από την καρδιά μου, που ξεχειλίζει στο σύμπαν...με όλα τα αγαπημένα μου πράγματα από τη ζωή μου με φαγητό και ιδιοτροπίες... εμπνευσμένο από τα ταξίδια μου, αλλά κυρίως από το νησί στο οποίο μεγάλωσα, ένα τροπικό δάσος που αξίζει όλη τη δόξα», ανέφερε η σταρ του Baywatch στην ανακοίνωση.

Μαζί με τις συνταγές περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την δική της κουζίνα η οποία περιγράφεται ως ένα «προσγειωμένο οικογενειακό παραμυθένιο βασίλειο» μέσα από το φακό της Ditte Isager.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

