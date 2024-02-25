Η ταινία «Oppenheimer» κέρδισε τρία βραβεία SAG

Η ταινία «Oppenheimer» κέρδισε την κορυφαία διάκριση στην 30ή τελετή απονομής των βραβείων του Σωματείου των Αμερικανών Ηθοποιών (Screen Actors Guild), που θεωρείται προπομπός των Όσκαρ. Τα τελευταία χρόνια, η ταινία που κερδίζει το SAG Award κατακτά ακολούθως το χρυσό αγαλματίδιο στη βραδιά των Όσκαρ.

Συνοπτικά οι βραβεύσεις ανά κατηγορία:

Εξαίρετη Ερμηνεία Καστ σε Ταινία: Oppenheimer

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Κίλιαν Μέρφι (Oppenheimer)

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Λίλι Γκλάντστοουν (Killers of the Flower Moon)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Oppenheimer)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ντα’Βαϊν Τζόι Ράντολφ (The Holdovers)

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά: Succession

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά: The Bear

Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Πέδρο Πασκάλ (The Last of Us)

Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (The Crown)

Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Αγιο Εντέμπιρι (The Bear)

Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά: Αλι Γουόνγκ (Beef)

Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά: Στίβεν Γιούν (Beef)

Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά: The Last of Us

Κασκαντέρ σε Ταινία: Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

