Η ταινία «Oppenheimer» κέρδισε τρία βραβεία SAG

Η ταινία «Oppenheimer» κέρδισε την κορυφαία διάκριση στην 30ή τελετή απονομής των βραβείων του Σωματείου των Αμερικανών Ηθοποιών (Screen Actors Guild), που θεωρείται προπομπός των Όσκαρ. Τα τελευταία χρόνια, η ταινία που κερδίζει το SAG Award κατακτά ακολούθως το χρυσό αγαλματίδιο στη βραδιά των Όσκαρ.
Συνοπτικά οι βραβεύσεις ανά κατηγορία:
Εξαίρετη Ερμηνεία Καστ σε Ταινία: Oppenheimer
Α’ Ανδρικός Ρόλος: Κίλιαν Μέρφι (Oppenheimer)
Α’ Γυναικείος Ρόλος: Λίλι Γκλάντστοουν (Killers of the Flower Moon)
Β’ Ανδρικός Ρόλος: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Oppenheimer)
Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ντα’Βαϊν Τζόι Ράντολφ (The Holdovers)
Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά: Succession
Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά: The Bear
Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Πέδρο Πασκάλ (The Last of Us)
Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (The Crown)
Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Αγιο Εντέμπιρι (The Bear)
Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)
Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά: Αλι Γουόνγκ (Beef)
Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά: Στίβεν Γιούν (Beef)
Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά: The Last of Us
Κασκαντέρ σε Ταινία: Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
