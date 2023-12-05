Πέντε σημαντικοί λόγοι που χωρίζουν τα ζευγάρια μετά από χρόνια συμβίωσης

Πρόκειται για τον χωρισμό που προκύπτει στη σχέση ενός ζευγαριού μετά από αρκετά χρόνια σχέσης, γάμου ή συμβίωσης. Αποφασίζουν από κοινού να τερματίσουν την σχέση τους όχι από την μια ημέρα στην άλλη, αλλά επειδή ύστερα από χρόνια συμβίωσης, τα προβλήματα δεν μπόρεσαν να παραμείνουν άλλο κάτω από το χαλί.

Την δεκαετία που βιώνουμε τώρα αλλά και την αμέσως προηγούμενη, έχουν σημειωθεί παρά πολλές έρευνες αναφορικά με την σχέση, τον γάμο αλλά και την συμβίωση των ζευγαριών, και αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι ένα στα τέσσερα διαζύγια σημειώνεται συνήθως σε ζευγάρια ηλικίας 50 ετών και άνω.

Οι λόγοι; Ακολουθούν παρακάτω.

Δεν μεγαλώνουν μαζί

Κοινώς, επιλέγουν να ζουν μια διαφορετική ζωή ή καθημερινότητα κι ας βρίσκονται στο ίδιο οικογενειακό πλαίσιο. Κάπου εδώ μάλλον θα έχεις καταλάβει ήδη γιατί ένα «γκρι διαζύγιο» δεν προκύπτει από την μια ημέρα στην άλλη.

Λένε πως γυαλί που έχει ραγίσει δεν ξανά κολλάει, και εγώ κάπου εδώ θα προσθέσω πως αν ένα γυαλί έχει ραγίσει επανειλλημένες φορές, τότε αργά ή γρήγορα όσο κι αν προσπαθήσεις να το «επουλώσεις» θα παραμένει για πάντα ραγισμένο.

Κάπως έτσι και στις σχέσεις λοιπόν προκύπτουν μικρές ή και μεγάλες ρωγμές, πράγμα που σημαίνει πως δεν φαίνονται όλες από την αρχή. Και αργότερα έρχεται μια κατραπακιά και τα κάνει όλα συντρίμμια.

Επιπλέον, μια υποβόσκουσα δυσαρέσκεια μπορεί να υπάρχει για καιρό και να προκύπτει μέσα από διάφορα γεγονότα μέσα στην καθημερινότητα. Συχνά, ένας άνθρωπος και συγκεκριμένα συνήθως οι γυναίκες, αισθάνονται πολύ συχνά ότι παράτησαν ανά τα χρόνια πολλά πράγματα για να εκτελέσουν σωστά τον ρόλο τους ως σύντροφοι και ως μητέρες. Μπορεί επίσης να έβαλαν στην άκρη την καριέρα τους, και ο λόγος ήταν για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους όσο το δυνατό καλύτερα μπορούσαν. Κάτι τέτοιο λοιπόν εξηγεί με ευκολία τον έναν και βασικότερο λόγο για τον οποίο κάποιος αισθάνεται πως έχασε πολλά ενώ στο ταίρι του δεν συνέβη το ίδιο κι ας ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη.

Ο παράγοντας ηλικία

Θα το έχεις συναντήσει ή πιθανόν να το έχεις βιώσει κιόλας. Μια μεγάλη διαφορά ηλικίας που στην αρχή της σχέσης συνήθως δεν μοιάζει με κάποιο μεγάλο ζήτημα, στην πορεία συνήθως προκύπτει να ανακάμπτει ως μεγάλο ζήτημα.

Οι άνθρωποι εκ φύσεως έχουμε την τάση να περνάμε από διάφορες ψυχολογικές και βιολογικές φάσεις στη ζωή μας και αυτό εξαρτάται και από την ηλικία μας. Στην εφηβεία είναι η πρώτη φορά που μας συμβαίνει αυτό και αργότερα επανέρχεται στην ηλικία των 40 εξίσου έντονα. Κάθε φορά που βιώνουμε λοιπόν μια τέτοια κατάσταση, επιζητούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω ή να ξανά βιώσουμε όσα ζούσαμε στη νεαρή μας ηλικία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν στα 40 ή στα 50 τους να συνάψουν σχέση με ένα νεότερο σε ηλικία άνθρωπο.

Αγαπητή, βαρεμάρα

Τον παράγοντα βαρεμάρα που τον τοποθετούμε; Είναι εξίσου σημαντικός και καταλυτικής σημασίας για το αν θα καταφέρει μια σχέση να επιβιώσει. Το να βρίσκεσαι με τον ίδιο άνθρωπο 24 ώρες το 24ωρο, μπορεί να οδηγήσει σε αφόρητη πλήξη και μάλιστα κάποιες φορές δεν σε παίρνει καν να προσπαθήσεις. Δουλεύεις σκληρά, ίσως να έχετε παιδιά, τα επαγγελματικά σας συνεχώς τρέχουν αλλά αντί να σταματήσετε σε κάτι τους γρήγορους ρυθμούς, τελικά επιλέγετε να σταματήσετε να είστε ο ελκυστικός σύζυγος και η σαγηνευτική σύζυγος. Καλό- κακό; Το ζευγάρι θα το κρίνει.

Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως την ηρεμία

Οι οικονομικές δυσκολίες και φυσικά ο βαθμός στον οποίο υπάρχουν μέσα στο σπίτι αλλά και μέσα στη διαβίωση του ζευγαριού, μπορούν να γίνουν σοβαρή αιτία για να σημειωθεί ένα τέλος σε μια σχέση. Υποβόσκει επίσης και το ενδεχόμενο ο ένας από τους δυο συντρόφους να είναι σπάταλος, ενώ ο άλλος να κάνει περισσότερες οικονομίες ή και το ενδεχόμενο να μην γίνεται σωστή διαχείρηση από κοινού. Οι δραστηριότητες των παιδιών, τα έξοδα των σπουδών και κάθε είδους χρέος που ανά τα χρόνια θα προκύψει, ροκανίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό και ένα πρωί εκεί που και οι δυο μάλλον δεν το περιμένετε, γίνεται το μεγάλο ξέσπασμα που φέρνει στην επιφάνεια κάθε λογής οικονομικό ζήτημα.

Μόνο το σεξ δεν φτάνει, αρκεί να υπάρχει

Η σεξουαλική ασυμφωνία μπορεί να γίνει μεγάλος βραχνάς όσο περνούν τα χρόνια και φυσικά για αυτό ευθύνονται και οι ορμονικές αλλαγές. Μεγαλώνοντας είναι λογικό και επόμενο τα ζευγάρια να βιώνουν και αυτό το πρόβλημα, το οποίο αν εντοπιστεί το ευτυχές είναι ότι υπάρχει λύση. Αρκεί να υπάρχει και θέληση από κοινού. Διαφορετικά, και εδώ την κατάληξη στοιχηματίζω πως την γνωρίζεις ήδη.

Άραγε υπάρχουν λύσεις για να αποφεύγονται τα διαζύγια σε αυτές τις ηλικίες;

Λύσεις – κλειδιά δεν υπάρχουν όχι και αυτό γιατί κάθε ζευγάρι, κάθε άνθρωπος και κάθε περίπτωση διαφέρει. Από την άλλη ένας ειδικός ψυχικής υγείας θα μπορούσε να δώσει τις καταλληλότερες λύσεις, αρκεί να το θέλουν και οι δυο.

Μερικά tips που θα σου πρότεινα εγώ, εάν βρίσκεσαι σε μια τέτοια σχέση, είναι να ξεκινήσεις να δίνεις προτεραιότητα στη σχέση σου και να εξουδετερώνεις άμεσα κάθε πιθανή απειλή. Να μην ξεχνάς μέσα σε όλα το πόσο σημαντικό είναι να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου εξωτερικά και εσωτερικά και φυσικά να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου πως το μερίδιο της ευθύνης σε κάθε ζήτημα που προκύπτει δεν είναι πάντα ατομική υπόθεση.

Να μιλάς, να εκφράζεσαι, να προσπαθείς. Να λες συγγνώμη και ευχαριστώ. Να προσπαθείς να είσαι παρόν για τον άνθρωπο σου αλλά κυρίως για το ανώτερο «εγώ» σου. Να θυμάσαι πως ο διάλογος είναι το «παιδί» σας και αυτό το «παιδί» βρίσκεται στη σχέση σας πάντα για να σας φέρνει πιο κοντά και όχι για να σας απομακρύνει.

